di Andrea Giannini

RIETI - Sfiora la vittoria la neopromossa Passo Corese che porta a casa un punto dall'insidioso campo della Vis Subiaco. Si conclude 1-1 la prima gara di mister Fabrizio Benigni. Passati in svantaggio al 15’ del primo tempo, tutto sembrava andare in salita, poi il solito Gino Ushe, classe ’93, a segno anche nelle scorse amichevoli precampionato, al 25’ sempre della prima frazione di gioco ha portato la gara in parità. Per i sabini nel finale gara anche un gol annullato per un dubbio fuorigioco.



«Sono molto soddisfatto della partita svolta dai ragazzi - afferma il tecnico Fabrizio Benigni - sia per i titolari sia per coloro che sono subentrati nel corso della gara. Ovviamente ci sono dettagli da migliorare ma tempo al tempo. Ora pensiamo a lavorare bene in settimana».



Da martedì testa alla seconda gara stagionale: il derby in programma domenica 9 contro la Spes Poggio Fidoni, anch’essa a un punto dopo il bel pareggio con Tivoli 1919.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45



