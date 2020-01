LA GARA

IL COMMENTO

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

Ultimo aggiornamento: 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (26 punti) continua la striscia di risultati utili consecutivi: la Vis Subiaco (31) viene sconfitta per 2-3 in una gara ricca di emozioni. Fondamentali i tre punti che fanno salire umore e classifica dei biancorossi.Partono forte gli uomini guidati da mister Simone Patacchiola: intorno al 3’ dopo un’azione manovrata, Camilli serve in profondità Mostarda che sigla il gol dello 0-1. Il Cantalice continua il pressing e le occasioni non mancano: al 16’ Camilli salta due avversari e serve Accardo che manda di poco fuori un palla facile. La Vis Subiaco, aiutata da un buon pubblico, torna in scena: al 23’, dal limite dell’area di rigore, i romani pareggiano grazie a un tiro che si insacca alla destra di Pezzotti. Per il Cantalice ci provano poi Camilli e Cedric che però non trovano la porta. Sul finale del primo tempo il raddoppio romano sugli sviluppi di un corner. Termina 2-1 la prima frazione di gioco.Anche nella ripresa il Cantalice scende in campo con la giusta grinta e voglia di trovare il pareggio. Quel pareggio che non ci mette tanto ad arrivare: alll’11’ Camilli pareggia sugli sviluppi di una punizione. Passa solo un giro di lancette quando Accardo sfiora il palo. Al 15’ Accardo viene atterrato in area, per il direttore di gara è calcio di rigore: sul dischetto Beccarini non sbaglia e mette a segno la rimonta dei reatini. È 2-3. La gara non sembra avere attimi di sosta: al 21’ Panitti atterra un avversario in area e è rigore anche per la Vis Subiaco: Pezzotti intuisce e pare il suo ennesimo rigore salvando il risultato. Al 32’ viene espulso Panitti per somma di ammonizioni e il Cantalice prosegue in inferiorità numerica. Al 44’ Pezzotti salva il risultato dopo un grande colpo di testa. Poco dopo il triplice fischio.: «Gara molto positiva, siamo rimasti in dieci e abbiamo saputo soffrire portando a casa il risultato. Un risultato importantissimo, Subiaco in casa è una grandissima squadra e non so quante poche partite abbia perso. Non era facile. Abbiamo dato la dimostrazione di essere un grande gruppo. Siamo in un momento positivo e cercheremo di andare avanti in questo modo».