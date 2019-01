© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (36 punti) raccoglie un punto in casa della Vis Subiaco (24). Termina 0 a 0 la II giornata di ritorno per i biancorossi di mister Patacchiola che restano in vetta al girone ma questa volta affiancati dalla Tivoli (36). La gara vede un Cantalice desideroso dei tre punti di fronte a una formazione che cerca di prendere più punti possibili per uscire dalla zona calda. Gli ospiti cercano il gol del vantaggio più volte soprattutto con Piras e Accardo, le cui conclusioni finiscono però di poco a lato della porta. Nei minuti finali il Cantalice rimane anche in dieci per l'espulsione di Santarelli (doppia ammonizione).Le parole di mister Simone Patacchiola: «Prestazione tutto sommato positiva, ci siamo presentati senza difensori centrali adattando Mattei nel ruolo e togliendo qualcosa a centrocampo. Nonostante ciò i ragazzi hanno giocato molto bene ma sapevamo che in questo campo era difficile fare risultato pieno. Unico peccato forse è dato dal fatto di essere poco cinici e concreti. Risultato positivo, siamo ancora primi».Per il Cantalice un punto salva la vetta che difende dalle mani della corazzata Tivoli. Ora testa alla Coppa Italia, mercoledì al Gudini (ore 14.30) arriva l’Accademia Calcio Roma (andata 1-1), poi si penserà nuovamente al campionato sempre in casa ma questa volta ospite è il Settebagni (22), oggi vincitore sulla Maglianese.