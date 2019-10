Bf Sport-Sporting Montesacro

RIETI - Domani, 27 ottobre, in campo per l’ottava giornata di Promozione. Bf Sport e Cantalice tra le mura amiche non devono sottovalutare le romane, per Passo Corese e Amatrice due difficili trasferte.La Bf Sport torna i casa: tra le mura del Gudini è ospite lo Sporting Montesacro. La formazione reatina, al completo, sfida il club romano, fanalino di coda del girone B. Le parole di mister Costantino Fabiani: «Tutte le gare devono essere affrontate allo stesso modo. Affrontiamo una squadra che ha zero punti e non ha niente da perdere. L’abbiamo preparata abbastanza bene. Loro sono una squadra giovane e anche contro il Fiano hanno fatto la loro buona figura. Vincerà chi è più determinato e concentrato, noi in casa possiamo fare bene. Poi penseremo alla Coppa».Anche il Cantalice deve sfruttare il fattore Gudini per prendersi i tre punti dalla Certosa, penultima formazione del girone. Tra le fila biancorosse in forse Cedric e Beccarini causa infortuni. Mister Simone Patacchiola: «Veniamo da una brutta sconfitta e partite facili non ci sono. Domani voglio una squadra concentrata».Il Passo Corese prova a sfruttare la scia dell’entusiasmo degli ultimi successi. Ostica la gara dei coresini in casa della Vis Subiaco. Nessun infortunato ma assente Manna per squalifica. Mister Fabrizio Benigni: «Domani affronteremo una formazione molto quadrata con elementi esperti. Ho avuto la fortuna di vederla, è una buona squadra. Non sarà facile, ma noi vogliamo continuare a fare i progressi evidenziati dalle ultime partite. Andremo a Subiaco per fare bene».L’Amatrice va in trasferta sul difficile campo del S.Angelo, quest’ultima squadra molto in forma e che ricopre il secondo posto in classifica. Non saranno a disposizione dei rossoblù Masci e Scardaoni. Le dichiarazioni di mister Romeo Bucci: «Dopo la vittoria di domenica scorsa il morale è alto. C’è voglia di far continuare questo trend positivo. Sappiamo che affronteremo una signora squadra ma ce la giocheremo con le nostre armi».Novauto Pro Roma-NomentumZena Montecelio-VicovaroFiano Romano-GudoniaFutbol Montesacro-La RusticaSettebagni-Riano CalcioRiano Calcio 19S. Angelo Romano e Vis Subiaco 16Fiano Romano 14Futbol Montesacro e La Rustica 13Vicovaro e Nomentum 12Zena Montecelio 11Cantalice, Bf Sport 9Settebagni e Passo Corese 7Guidonia e Amatrice 6Novauto Pro Roma 5Certosa 3Sporting Montesacro 0