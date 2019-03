Cantalice-Guidonia

(Ore 15, andata 4-0, arbitro Damiani di Frosinone)

Football Riano-Passo Corese

(Ore 11, andata 1-1, arbitro Atturo di Roma 2)

Maglianese-Tivoli

(Ore 11, andata 0-5, arbitro Vallocchia di Rieti)

Palestrina-Spes Poggio Fidoni

(Ore 11, andata 2-0, arbitro Igliozzi di Roma 2)

ALTRE GARE, VIII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domenica non certo agevole per le quattro reatine in Promozione che nell'ottava giornata di ritorno vedono sfide difficili che si preannunciano ricche di emozioni. Davanti ai propri tifosi Cantalice e Maglianese, in trasferta vanno Passo Corese e Spes Poggio Fidoni.Il Cantalice torna sul campo e lo fa proprio al Ramacogi: ad arrivare è il Guidonia. I biancorossi, già fuori dalla zona playoff, vogliono i tre punti. La vittoria manca cinque giornate e ancora tante le assenze tra squalificati e infortunati. Deciso il tecnico Simone Patacchiola: «Abbiamo attraversato un brutto momento e vogliamo tornato solo alla vittoria».Il Passo Corese va in casa del Riano senza lo squalificato Ubertini. Cinque punti distanziano le due formazioni, entrambe a metà classifica puntano ancora in alto. Mister Fabrizio Benigni: «Domani altra sfida dura. Sappiamo che in questo momento il calendario non è dalla nostra parte e affronteremo squadra in lotta per i playoff. Come dimostrato domenica scorsa possiamo cavarcela con tutti».Al comunale di Magliano è big match: i sabini della Maglianese affrontano la capolista Tivoli. Classifica e risultato dell’andata non sono a favore dei giallorossi che però come visto nelle ultime gare sono duri a morire. Fuori dal rettangolo di gioco per squalifica anche mister Massimo Lucà che afferma: «Domenica, partita difficilissima contro una squadra e una società che con la Promozione c'entrano bene poco ma questo deve essere per noi uno stimolo in più. Uno stimolo in più sarà anche il risultato di andata, ci proveremo comunque».Difficile se non di più la gara della Spes che domani sfida il Palestrina, ultima vincitrice sulla capolista Tivoli. I gialloverdi vincitori nella precedete domenica non avranno a disposizione per squalifica Lucarelli e Donati. Commenta la gara il ds Massimo Lattanzi: «Domani sarà una sfida proibitiva, loro hanno cambiato allenatore però hanno quattro squalificati. I nostri si stanno allenando bene e con la vittoria di domenica hanno acquisito ancora più autostima. Per noi ogni partita è una finale».Giardinetti-LicenzaS.Angelo Romano-Accademia Calcio RomaVicovaro-Fiano RomanoVis Subiaco-Atletico ZagaroloRiposa SettebagniTivoli 48Fiano Romano 47Giardinetti 39Palestrina e Vicovaro 38Cantalice 37Football Riano 36Pol.S.Angelo Romano 34Atletico Zagarolo e Passo Corese 31Vis Subiaco 28Maglianese 26Settebagni Calcio Salario e Guidonia 25Accademia Calcio Roma 19Licenza 16Spes Poggio Fidoni 13