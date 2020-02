Cantalice-Guidonia

(Ore 15, arbitro Pizzicoli di Roma 1, andata 2-3)

Zena Montecelio-Passo Corese

(Ore 11, arbitro Papagno di Roma 2, andata 0-1)

Bf Sport-La Rustica

(Ore 11, arbitro Batini di Foligno, andata 1-2)

Settebagni-Amatrice

(Ore 15, arbitro Madonna di Civitavecchia, andata 1-2)

ALTRE GARE, VI DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - Le reatine in Promozione scendono in campo per la VII giornata di ritorno. Cantalice e Bf Sport in casa rispettivamente con Guidonia e la capolista La Rustica, Passo Corese e Amatrice occupate in delicate trasferte romane.Dopo la sconfitta nella precedente domenica in casa del Nomentum(3-0) e l’uscita dalla Coppa Italia lo scorso mercoledì, il Cantalice torna tra le mura del Ramacogi con l’obiettivo di fare risultato. Ad arrivare è il Guidonia, una squadra che occupa le basse posizioni del girone ma che ha le carte in regola per ostacolare i biancorossi. Nel girone di andata infatti vinsero i romani per 3-2.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Penso che sia una gara da non sottovalutare. Il Guidonia si deve salvare e lotterà con le unghie e con i denti. Noi dobbiamo rimetterci in carreggiata e cercare di fare più punti possibili fino alla fine del campionato».Il Passo Corese cerca altri punti importanti per blindare l’obiettivo salvezza. I coresini sono a quattro punti fuori dalla zona playout, alla pari dello Zena Montecelio, formazione ospiterà i bianconeri. Il risultato di andata è a favore del Passo Corese che uscì vincitore grazie ad un gol di Stefano Italiano.Le dichiarazioni del tecnico Fabrizio Benigni: «Domani affrontiamo una squadra che ha i nostri stessi punti quindi sarà una sfida delicata. Purtroppo l’infermeria non intende svuotarsi ma la cosa non mi preoccupa, tutti i ragazzi hanno la mia piena fiducia. Queste tre vittorie consecutive ci hanno portato molta euforia, dovremo però essere bravi a metterla da parte per evitare passi falsi».Al Gudini si preannuncia una gara da non perdere: la Bf Sport aspetta l’arrivo della capolista La Rustica. Match difficile ma non impossibile ma sono molti i punti che separano le due compagini. In casa giallonera tornano tutti a disposizione: Monaco e Di Loreto squalificati nelle precedenti gare potranno essere impiegati da mister Rogai.Mister Andrea Rogai: «Sarà sicuramente una partita difficile contro la prima della classe. Noi ci arriviamo con tutte le giuste motivazioni e con il gruppo al completo. Ce la metteremo tutta per portare a casa punti preziosi in chiave salvezza».Dopo l’ultima vittoria, i rossoblù dell’Amatrice hanno ritrovato il giusto umore e la consapevolezza nei loro mezzi. La conferma deve arrivare domani tra le mura del Settebagni. Una vittoria potrebbe portare i reatini fuori dalla retrocessione diretta.Il tecnico Romeo Bucci: «Dopo un successo c’è più tranquillità all’interno del gruppo, nel calcio la vittoria fa sempre morale. Ci siamo allenati bene. Andremo in un campo difficile contro una squadra capace di fare qualsiasi risultato. Loro hanno qualità e una buona squadra. Da adesso alla fine con chiunque giochiamo dobbiamo fare risultato».Fiano Romano-NomentumFutbol Montesacro-RianoNovauto Pro Roma-Sporting MontesacroS.Angelo Romano-VicovaroVis Subiaco-CertosaLa Rustica 51S.Angelo Romano 48Riano 45Vis Subiaco 41Vicovaro 37Cantalice 35Nomentum 34Fiano Romano 33Novauto Pro Roma 32Zena Montecelio, Passo Corese e Settebagni 31Bf Sport 27Futbol Montesacro 26Sporting Montesacro 22Guidonia 21Amatrice 19Certosa 18