Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni non trova i tre punti. A Vicovaro si conclude 2 a 1 per i padroni di casa ma la sfortuna la fa da padrona. La gara vede i gialloverdi subire due rigori nei primi 45’: il primo al 33’ per fallo di Fusacchia, il secondo al 41’ molto dubbio per fallo di mano di Ianni. Nella ripresa la gara rimane equilibrata. Nei minuti finali il nuovo arrivato dal Cantalice Di Lorenzo sigla il 2 a 1. Nel recupero Di Lorenzo e Di Loreto provano a cercare il pareggio che al triplice fischio non arriva.«Poteva andare meglio, due rigori contro e uno dei quali molto dubbio, un’arbitraggio non proprio dei migliori - afferma il ds gialloverde Massimo Lattanzi - qui era molto difficile fare risultato ma bravi i ragazzi».Nel mercato invernale al Chiani arrivano due giocatori di grande esperienza nella categoria, Diego Proni e Jacopo Di Lorenzo ad aiutare il tecnico Donati per agguantare la salvezza. Domenica 9 dicembre i gialloverdi ospitano il Fiano Romano.