RIETI - Duro il colpo per il Salto Cicolano che viene sconfitto per 4 a 0 in casa del Vicovaro. La gara, sospesa più volte per le condizioni meteo, è andata nel verso sbagliato per gli equicoli. La prima frazione, giocata con pioggia e vento a favore del padroni di casa, è terminata sul 3 a 0. Nella secondo tempo cresce di personalità il Salto Cicolano spingendosi più volte in avanti ma senza preoccupare il Vicovaro che sigla anche il 4 a 0 nel finale.«Risultato giusto ma pesante. Loro sono una grande squadra, noi con una squadra giovane potevamo fare poco. Il meteo ha compromesso gran parte della gara e del risultato ma non è la giusta giustificazione», afferma il vice presidente Gaetano Calisse.Il ko del Salto complica la situazione in classifica. Il campionato è ancora lungo e l’obiettivo è raccogliere il maggior numero di punti, soprattutto in casa, a partire dalla prossima domenica quando gli equicoli affronteranno il Fiano Romano (oggi sconfitto dal Passo corese).