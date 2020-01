LA GARA

IL COMMENTO

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (21 punti) raccoglie un buon pareggio in casa dell’ostico Vicovaro(30): termina 0-0. Il Passo Corese oltre agli infortunati Caprioli, Forti e Varsalona perde nel pre-partita Barbetti vittima di un attacco influenzale.Coresini che nonostante le molte assenze si dimostrano subito battaglieri e vogliosi di fare risultato. Nei primi 20’ è Magliorani, l’estremo difensore del Vicovaro, a tenere a galla il risultato: Italiano e Bernardi ci provano con grandi conclusioni mentre un tiro di Proietti esce di poco. Il Vicovaro spinge molto ma senza creare troppo pericoloso alla retroguardia bianconera. Termina così la prima frazione di gioco.La ripresa inizia sulla stessa scia di come terminato il primo tempo. Al 20’ il Vicovaro rimane in dieci per l’espulsione di un terzino. Nel recupero Mennuni, appena entrato, di testa prova a battere Magliorani che nega ancora un volta la vittoria al Passo Corese.: «Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno disputato una grandissima partita. Quando sbagliamo sono il primo a farlo notare ma questa volta hanno interpretato la partita alla grande. Chiudiamo questo girone di andata forse anche con qualche rimpianto ma questo è un buon punto per iniziare bene il girone di ritorno».