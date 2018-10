© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cede il Passo Corese in casa del Vicovaro. Termina 2 a 0 per i romani e si conclude il breve periodo positivo per la formazione coresina che da neopromossa sta andando comunque bene. I padroni di casa, siglano il primo gol al 25' del primo tempo per poi raddoppiare al 6’ della seconda frazione di gioco. Secondo gol fantasma: secondo i sabini la palla non avrebbe varcato la linea di porta.«Bene la prestazione, un po’ meno l’arbitraggio - afferma il tecnico Fabrizio Benigni - nonostante il risultato credo abbiamo fatto una buona gara. Possiamo fare di più ma anche il secondo gol scaturito in modo dubbio ci ha tagliato le gambe, anche se i ragazzi hanno cercato in tutti i modi di riprendere la partita. Sapevamo di fare fatica contro una signora squadra ma il risultato un po’ bugiardo».Il Passo Corese dovrà archiviare in fretta questa sconfitta. La formazione di mister Benigni ci proverà nuovamente domenica 21 ottobre davanti ai suoi tifosi contro il Football Riano.