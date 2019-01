© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella terza di rtiorno in Promozione la Maglianese (20 punti) va ko per 3 a 0 sul campo del Vicovaro (33). Risultato duro da digerire per i giallorossi di mister Lucà che approcciano bene la gara colpendo anche un palo nei primi minuti di gioco. Al 15’ però inizia la salita, il Vicovaro colpisce il palo su rigore. Il match resta equilibrato ma nei minuti di recupero della prima frazione di gioco la beffa: i padroni di casa vanno in vantaggio sugli sviluppi di un corner e tagliano le gambe alla Maglianese.Nella ripresa arriva il raddoppio del Vicovaro che al 10’ sigla il gol su presunto fuorigioco. Poi il peggior finale, arriva anche il terzo gol di padroni di casa che su ripartenza colpiscono i sabini. Poco dopo viene espulso un giocatore a formazione (per i sabini Silvio Ceccarelli) e la gara continua in dieci contro dieci.«Loro buona squadra, sapevamo sarebbe stata difficile ed è arrivata l’ennesima sconfitta - afferma mister Massimo Lucà - Terna impresentabile ma ci prendiamo tutte le responsabilità».Continua il periodo negativo per la Maglianese che spera di restare fuori dalla zona playout mentre si aspettano i tre punti tanto desiderati. Domenica prossima al comunale di Magliano arriva il Fiano Romano (35).