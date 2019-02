© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (37 punti) continua il periodo negativo: la V di ritorno termina 2 a 1 in favore del Vicovaro (37). La gara condizionata dal nervosismo vista la voglia di portare a casa i tre punti da entrambe le formazioni. Un Cantalice fortemente rimaneggiato va in vantaggio con Piras in avvio. Poco dopo la beffa: al 25’ il classe 2002 Mariantoni andato in campo titolare viene espulso per doppia ammonizione e i biancorossi proseguono il match in inferiorità numerica.Nella ripresa parte bene il Vicovaro che sigla il pareggio. La gara resta equilibrata quando alla mezz’ora Mattei esce per infortunio. Il tecnico Patacchiola a corto di difensori cerca di rimaneggiare la formazione ma con poche risorse a sua diposizione e nel finale i biancorossi subiscono il vantaggio dei padroni di casa.«Devo fare i complimenti ai ragazzi scesi in campo per la gara svolta e per quello che hanno dimostrato, venire a Vicovaro per fare risultato era molto difficile – afferma il tecnico Simone Patacchiola – Noi con sei titolari indisponibili abbiamo fatto quel che potevamo, poi l’inferiorità numerica ci ha penalizzato. Arbitraggio osceno, doppia ammonizione in soli 20’ di gioco per falli inesistenti: questo ci ha distrutto mentalmente e non meritavamo questo risultato».Il Cantalice promette di rifarsi. La sconfitta porta i biancorossi lontano dalla vetta e a dividersi il terzo posto con lo stesso Vicavaro. Ora testa alla prossima, domenica 17 febbraio al Ramacogi il big match con il Fiano Romano (41).