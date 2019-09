© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La matricola Bf Sport si porta a casa i primi tre punti sull’ostico campo del Vicovaro, una delle pretendenti alla vittoria finale: termina 1 a 0 grazie al gol di Mario Monaco. Tante le novità sul campo: assenti Cavallari per squalifica nell’ultima gara della precedente stagione e Marco De Giorgi (ex capitano) che in settimana potrebbe lasciare il club per disaccordi con la società. A sostituire i due Cristian Ciaramelletti, figlio del dg Tonino, che nelle ultime ore ha trovato l’accordo con i gialloneri e Gianluca Fabiani che oltre ad essere il direttore sportivo, a 43 anni continua la sua carriera in Promozione a fianco del difensore centrale Leonardo Grillo.Pronti via, la gara resta equilibrata per i primi 20’ poi è la formazione del tecnico Costantino Fabiani a costruire azioni importanti. Le buone trame di gioco innescate a centrocampo portano i due esterni, Mattei e il neo acquisto Cristian Ciaramelletti, verso la porta del Vicovaro. Alla mezz’ora Monaco, proprio su assist di Ciaramelletti, al limite dell’area piccola insacca di testa la palla in rete. Pochi minuti più tardi il numero dieci dei padroni di casa viene espulso per fallo su Fosso. Il terzino destro giallonero continua la sua partita e il match prosegue in superiorità numerica per la Bf Sport.La seconda frazione di gioco non inizia con il piedi giusto. Il Vicovaro si spinge in avanti e costringe la Bf Sport ad arretrare notevolmente. Per buona parte della ripresa la formazione di casa ha il pallino del gioco ma non riesce a trovare il gol. Unica chance per chiudere i conti a favore degli ospiti è nei piedi di Ciaramelletti che ruba palla all’estremo difensore del Vicovaro ma non riesce poi a mettere la palla in rete. Termina così tra gli abbracci la prima giornata della neopromossa.«E' andata molto bene - afferma il tecnico giallonero Costantino Fabiani - Conoscevo la loro squadra e abbiamo preparato la gara sotto ogni dettaglio. Nonostante abbiano cambiato in corsa, quando la squadra mi ascolta riusciamo a gestire le difficoltà. Loro buonissima squadra ma noi molto organizzati. Piano piano cresceremo di condizione. Bene il primo tempo, un po’ meno la ripresa ma è normale anche se potevamo chiudere la gara con Ciaramelletti».