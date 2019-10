Cantalice-Nomentum

(Gudini, ore 18, arbitro Prencipe di Tivoli)

Bf Sport-Novauto Pro Roma

(Ore 11, arbitro Stavagna di Viterbo)

S.Angelo Romano-Passo Corese

(Ore 11, arbitro D'Urso di Roma 1)

Futbol Montesacro-Amatrice

(Ore 11, arbitro Musumeci di Cassino)

ALTRE GARE, VI GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Domani, 13 ottobre, la sesta giornata di Promozione. Il Cantalice cerca continuità al Gudini, mentre Bf Sport, Passo Corese e Amatrice devono mettere una marcia in più.Il Cantalice, senza Alessandrini infortunato, sfida in casa la neopromossa Nomentum. I biancorossi, in attesa del termine dei lavori al Ramacogi (stimato per fine ottobre), si ritrovano ancora una volta al Gudini sempre nel tardo pomeriggio. Le parole di mister Simone Patacchiola: «Sarà una gara difficile, loro vengono da una vittoria ma noi vogliamo fare bene, soprattutto in casa. Umili dando il massimo».Dopo il duro ko con il Riano nella precedente giornata (1-6), i tre punti sono l’unico obiettivo dei gialloneri. Tra gli assenti Monaco per squalifica, Salvi per problemi relativi al tesseramento e Gianluca Fabiani per infortunio. Rientra Grifoni dopo un lungo mese di stop. Il ds Gianluca Fabiani: «In settimana abbiamo parlato molto, dovevamo confrontarci dopo quella pesante sconfitta. Siamo scesi dal quel gradino che molti credevano di stare. Domani sarà una dura partita».Il Passo Corese è ospite di un ostico S.Angelo Romano. Dopo la prima vittoria serve dare continuità. Tra le fila bianconere rimangono in dubbio per infortunio Forti e Barbetti, certo il ritorno di Salerno. Il tecnico coresino Fabrizio Benigni: «Domani altro confronto con una squadra che occupa le prime posizioni. Noi abbiamo fatto risalire il morale e cercheremo di raccogliere il massimo dei punti. Non sarà facile».L’Amatrice è ospite del Futbol Montesacro. Le due compagini, entrambe neopromosse, si sono scontrate già nel campionato di Prima categoria. Assenti per infortunio Onesti, Scardaoni e Masci, rientra D’Amelia. Le parole di mister Romeo Bucci: «Conosciamo bene il Futbol Montesacro. Il nostro obiettivo è fare la prestazione e magari anche il risultato. Al momento siamo in un brutto periodo ma vogliamo rialzarci. Questa è una categoria importante e i ragazzi devono capirlo».La Rustica-Riano CalcioVis Subiaco-GuidoniaZena Montecelio-CertosaFiano Romano-Sporting MontesacroSettebgani-VicovaroRiano Calcio 13Futbol Montesacro e S. Angelo Romano 12Fiano Romano 11La Rustica e Vis Subiaco 10Cantalice 9Zena Montecelio e Vicovaro 8Settebagni 7Bf Sport e Nomentum 6Passo Corese 4Certosa e Guidonia 3Novauto Pro Roma e Amatrice 2Sporting Montesacro 0