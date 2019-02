CANTALICE – FIANO ROMANO

(Ore 15, andata 2-2, arbitro Iannuzzi di Firenze)

LICENZA – PASSO CORESE

(Ore 11, andata 1-3, arbitro Waldmann di Frosinone)

MAGLIANESE – GUIDONIA

(Ore 11, andata 0-2, arbitro Ruqa di Roma 2)

GIARDINETTI – SPES POGGIO FIDONI

(Ore 11, andata 3-2, arbitro Scarpati di Formia)

ALTRE GARE, VI GIORNATA DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, 17 febbraio, in programma la VI giornata di ritorno in Promozione. Le quattro reatine sono chiamate al riscatto: tra le mura amiche Cantalice e Maglianese, in trasferta Passo Corese e Spes Poggio Fidoni.Al Ramacogi è big match. Il Cantalice tra infortunati e squalificati ci prova con i suoi giovani sperando in un successo che manca da quattro giornate. «Affronteremo la gara molto rimaneggiati ma con lo stesso impegno e umiltà - afferma mister Simone Patacchiola - Vogliamo tornare alla vittoria: servirà una gara perfetta».I coresini del Passo Corese sono ospiti del Licenza sul sintetico del Ripoli a Tivoli. Squadra e staff vogliono la vittoria per rialzare la china e dare continuità ai risultati. Il tecnico Fabrizio Benigni: «Affronteremo una partita per noi importantissima. Nelle ultime giornate non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Stiamo lavorando bene e serenamente per cercare di superare questo periodo dove sull’unica sbavatura veniamo puniti».Dopo una settimana di stop torna in campo la Maglianese e lo fa davanti al proprio pubblico. Al comunale di Magliano arriva il Guidonia. Tre punti potrebbero portare la formazione sabina fuori dalla zona playout. Le parole di mister Massimo Lucà: «La pausa è servita per recuperare qualche giocatore da infortuni e malanni di stagione. Ci siamo allenati bene per la gara di domenica, è importante e conta molto per noi. Vogliamo muovere la classifica, il tempo stringe».Ostica la gara della Spes in casa del Giardinetti. La formazione romana viene da cinque risultati negativi consecutivi e la Spes ci vuole provare con cuore e sacrificio. Il ds Massimo Lattanzi: «Ci presenteremo con qualche assente come Donati e Baginka. Non molleremo fin quando la matematica non ci condanna, la società ce la sta mettendo tutta sondando anche il mercato per qualche rinforzo ma è molto difficile».Football Riano-Accademia Calcio RomaPalestrina-Atletico ZagaroloS.Angelo Romano-TivoliSettebagni-VicovaroRiposa Vis SubiacoTivoli 45Fiano Romano 41Cantalice e Vicovaro 37Palestrina 35Pol.S.Angelo Romano 34Giardinetti 33Football Riano 32Vis Subiaco e Atletico Zagarolo 28Passo Corese 27Guidonia e Settebagni Calcio Salario 22Maglianese 20Accademia Calcio Roma 19Licenza 15Spes Poggio Fidoni 10