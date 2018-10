FIANO ROMANO-CANTALICE

(Ore 11, arbitro Toro di Catania)

GUIDONIA-MAGLIANESE

(Ore 15:30, arbitro Casini di Roma 1)

PASSO CORESE-LICENZA

(Ore 11, arbitro Arcidiacono di Roma 1)

SPES POGGIO FIDONI-GIARDINETTI

(Ore 11, arbitro Chirnoaga di Tivoli)

SALTO CICOLANO-VIS SUBIACO

(Ore 15:30, arbitro Giovarruscio di Roma 2)

LE ALTRE GARE, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 7 ottobre, è in programma la VI giornata di promozione. Dopo il turno di Coppa Italia le cinque reatine salgono nuovamente sul palcoscenico del campionato. La capolista Cantalice ospite del Fiano Romano deve vincere per sentire meno la pressione delle inseguitrici. Fuori dalle mura amiche anche la Maglianese, sul campo del Guidonia, è chiamata a dare continuità ai risultati. Tutte le altre giocheranno davanti ai propri tifosi: il Passo corese ospita il Licenza, al Chiani di Poggio Fidoni arriva Giardinetti mentre il Salto Cicolano accoglie il Subiaco.Il Cantalice capolista a 13 punti torna a giocare fuori dalle mura amiche. Sul campo del Fiano Romano non può sbagliare. A due punti di distacco ci sono Tivoli e Palestrina. «Affronteremo una squadra che viene da un ottimo stato mentale e fisico, è reduce da due vittorie consecutive. Noi cercheremo di mettere come sempre il massimo con impegno e umiltà per portare punti a casa” dice il tecnico Simone Patacchiola che non avrà a disposizione per infortunio Mattei, Beccarini e Cianetti, tutti titolari.La Maglianese, ospite del Guidonia, può puntare ai vertici della classifica. La squadra tiburtina penultima a un punto viene inoltre da un brutto momento. Mister Massimo Lucà è consapevole della potenzialità nella sua squadra: «Siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo per raccogliere i tre punti. In coppa c’è stata la dimostrazione che siamo un ottimo gruppo formato da giocatori che sono tutti allo stesso piano. Se ognuno farà il suo faremo bene in futuro».Dopo il turno di Coppa in casa, il Passo Corese sfida il Licenza sempre davanti ai propri tifosi. Con gli under che non hanno mai sfigurato la formazione di mister Fabrizio Benigni sa di poter fare di più. «Stiamo facendo bene ma dobbiamo dare continuità alla vittoria di domenica e alla bella prestazione in Coppa».La Spes Poggio Fidoni come avvenuto nelle precedenti partite si esalta sempre con avversari di spessore (vedi Tivoli e Cantalice in Coppa Italia), domani sarà il turno di Giardinetti. Tutti vogliono i primi tre punti. “Scesi in campo dobbiamo lottare su ogni pallone dal primo minuto al fischio finale” dice senza giri di parole il mister Marco Donati.Alla caccia dei primi tre punti stagionali anche il Salto Cicolano che in casa trova la Vis Subiaco. Dopo una buona prestazione nel derby con la Maglianese, la formazione equicola chiamata a non fallire. Il vice allenatore Massimo Petrini dice: «Abbiamo un solo obiettivo: vincere o si farà dura!».ACCADEMIA CALCIO ROMA- FOOTBALL RIANOATLETICO ZAGAROLO- PALESTRINATIVOLI-POL.S. ANGELO ROMANOVICOVARO-SETTEBAGNICantalice 13Tivoli Calcio 11Palestrina 11Giardinetti 10Pol.S.Angelo Romano 10Maglianese 10Football Riano 9Atletico Zagarolo 8Licenza 8Fiano romano 7Vicovaro 7Accademia Calcio Roma 7Passo Corese 5Vis Subiaco 4Spes Poggio Fidoni 2Salto Cicolano 1Guidonia 1Settebagni Calcio Salario 0