RIETI - Tutto pronto o quasi per le quattro reatine in Promozione che aspettano solo l’inizio del campionato (domenica 8 settembre). Passo Corese e Cantalice non giocherano sui propri campi.Il Passo Corese, a causa dei lavori in corso, non disputerà le prime di campionato al Di Tommaso ma al campo “Leprignano” di Capena (ore 11) poco distante dalla casa del club bianconero e dove è stato svolto il mese di preparazione. Al momento la gara sarà giocata a porte chiuse, come disposto dal comunicato ufficiale n° 37 che recita: "Si comunica alle Società interessate che, a seguito dell’Ordinanza sindacale emessa dal Comune di Capena, prot. n. 18119 del 02/09/2019, la seguente gara verrà disputata in totale assenza di pubblico". Ma si proverà fino alla fine a farla con il pubblico. Queste le parole del ds Simone Fratini: «Giocheremo a Capena per le prime quattro o cinque partite in casa poi vedremo nel corso dei giorni come si evolverà la situazione. Forse giocheremo a porte chiuse la prima di campionato».Anche il Cantalice si trasferisce: la formazione allenata dal tecnico Simone Patacchiola giocherà al campo sportivo Gudini (ore 15.30). Il ds biancorosso Eusebio Dionisi: «Lunedì inizieranno i lavori sul manto erboso del Ramacogi e giocheremo al Gudini sicuramente la prima di campionato e molto probabilmente anche la seconda gara in casa».