RIETI - Domani, 6 ottobre, al via la quinta giornata di Promozione. Il Cantalice cerca continuità fuori dalle mura amiche mentre le altre reatine vogliono riscattarsi.Il Cantalice al completo sfida il fanalino di coda Sporting Montesacro. Gara difficile dal punto di vista mentale ma una vittoria cancellerebbe il tabù delle sfide in campo romano. Il tecnico biancorosso Simone Patacchiola: «Non sarà una gara facile, loro vorranno far bene ma noi vogliamo dare continuità. Per farlo dovremmo affrontare la partita con umiltà e massimo impegno pensando di giocare con la prima in classifica».La matricola Bf Sport sfida l’ostico Riano. Gara difficile sul campo romano dove anche Amatrice è uscita senza punti. Le parole di mister Costantino Fabiani, che avrà tutta la rosa a disposizione: «Sulla carta, il Riano e La Rustica sono le favorite del girone anche se in questo campionato tutti possono battere tutti. La più costante vincerà il torneo. Noi dobbiamo essere più cinici eliminando gli errori clamorosi fatti nella precedente giornata. Sul gioco stiamo crescendo».L’Amatrice cerca di sfruttare il fattore casa per prendersi i suoi primi tre punti, anche se ci sono diverse assenze: indisponibili Onesti, D'Amelia e due under Polidori e Simone Petrangeli, tutti out per una settimana. Dopo il ko nelle ultime due uscite, i padroni di casa ospitano La Rustica, una delle pretendenti alla vittoria finale. Il tecnico Romeo Bucci: «Non pensiamo al passato. Giocheremo contro una squadra molto attrezzata facendo tesoro delle ultime uscite che mi hanno dato indicazioni su chi è pronto per questa categoria. Dobbiamo fare punti in casa per raggiungere il nostro obiettivo. Al momento l’assetto della classifica non si è ancora delineato».Il Passo Corese torna al Leprignano di Capena dove ospiterà il Settebagni. Tre punti sono l’unico obiettivo dei coresini, che saranno privi oltre che di Barbarella anche di Barbetti. Mister Fabrizio Benigni: «Ho chiesto alla squadra di essere meno leziosa e di immedesimarsi nella categoria, in cui se non si lotta per 90’ basta una disattenzione per perdere. A volte si può essere anche brutti per vincere».Nomentum-Vis SubiacoNovauto Pro Roma-Fiano RomanoGuidonia-Zena MontecelioVicovaro-Futbol MontesacroCertosa-Pol.S.Angelo RomanoFutbol Montesacro 12Riano Calcio, Vis Subiaco, Fiano Romano 10S. Angelo Romano 9Settebagni , Zena Montecelio, La Rustica 7Cantalice e Bf Sport 6Vicovaro 5Certosa, Nomentum 3Guidonia e Amatrice 2Novauto Pro Roma e Passo Corese 1Sporting Montesacro 0