VICOVARO-CANTALICE

(Ore 11, andata 1-2, arbitro Gambuzzi di Reggio Emilia)

PASSO CORESE-SETTEBAGNI

(Ore 11, andata 1-0, arbitro Giovarruscio di Roma 2)

SPES POGGIO FIDONI-FOOTBALL RIANO

(Ore 15, andata 0-3, arbitro Pozzi di Roma 1)

ALTRE GARE, V GIORNATA DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domani 10 febbraio, le reatine in Promozione in campo per la V giornata di ritorno: il Cantalice è ospite del Vicovaro, tra le mura amiche Passo Corese e Spes Poggio Fidoni. Riposa la Maglianese per il ritiro del Salto Cicolano.I biancorossi del Cantalice ospiti del Vicovaro con assenze e infortuni. Per la formazione reatina una sconfitta costerebbe il terzo posto in classifica. Il tecnico Simone Patacchiola: «Vicovaro è imbattuto in casa e nonostante le assenze di giocatori importanti come Monaco, Beccarini, Pezzotti e molti altri proveremo ad espugnarlo. Bisogna soffrire e lottare».Al Di Tommaso i coresini del Passo Corese vedono arrivare il Settebagni, formazione in grande risalita dopo il brutto girone di andata. Per i bianconeri padroni di casa non sarà facile. «Affrontiamo una delle squadre più in salute del nuovo anno - afferma mister Fabrizio Benigni - anche noi stiamo attraversando un buon periodo soprattutto dal punto di vista del gioco. Domani vogliamo la vittoria».La Spes prova il colpo grosso, i gialloverdi vogliono i tre punti dal Riano per lasciare l’ultimo posto del girone. La vittoria nella precedente domenica ha portato freschezza e tranquillità. Il ds Massimo Lattanzi afferma: «La vittoria per noi è un toccasana e domani ci aspettiamo la conferma. Il morale è ottimo però meglio non sbilanciarsi».Accademia calcio Roma – LicenzaAtletico Zagarolo – S. Angelo RomanoFiano Romano - Vis SubiacoGuidonia – PalestrinaTivoli - GiadinettiTivoli 42Fiano Romano 38Cantalice 37Vicovaro 34Giardinetti 33Palestrina 32Pol.S.Angelo Romano 31Football Riano 29Vis Subiaco 28Passo Corese 27Atletico Zagarolo 25Guidonia 22Maglianese 20Settebagni Calcio Salario e Accademia Calcio Roma 19Licenza 12Spes Poggio Fidoni 10