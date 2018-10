BASKET CONTIGLIANO

RIETI - Si è conclusa la prima giornata di campionato della Promozione Umbra, torneo che vede impegnate ben due formazioni reatini, il Basket Contigliano, che vince e convince davanti il proprio pubblico per 64-48 contro Marsciano, mentre l'altra reatina i Babadook&Friends cedono nel finale alla Soriano Virus 60-63.Contigliano si concede un bel debutto, regalando una buona prestazione ai numerosi spettatori, accorsi per vedere all'opera questo ritorno della propria squadra nei campionati federali, vincendo una partita mai messa in discussione, contro un avversario che disponeva di molti elementi Under 20, contringendo i ragazzi di coach Brunelli, a disputare una gara a ritmi alti: «Siamo scesi in campo con la testa, giocando una pallacanestro fatta di aiuti ed extra pass, siamo riusciti a limitare la loro esuberanza atletica, riuscendo a giocare in 12 ed andando in referto in 10. L'unico neo, i pochi punti segnati , in casa dovremmo essere più cinici se vogliamo incidere in positivo in campionato», dichiara coach Brunelli, che già guarda al primo impegno in trasferta, contro Ponte Vecchio a Perugia, martedì 6 novembre: «Mi auguro un salto in avanti, soprattutto nel miglioramento delle scelte individuali».: Fusacchia 7, Di Filippo 4, Pontillo 15, Giovannelli 4, Livera 9, Seri, Rossi 2, D'Angeli 4, Umena 7, Turani G. 6, Palmeggiani 6, De Marco. All. Turoni G.: Marchini 6, Romoli 5, Valigi 4, Pintori 6, Sensini 9, Morettini 2, Capitolini 1, Bussottoli 2, Carloni, Dominici 13. All. Santini: 13-7, 18-13, 15-12, 18-16.Debutto amaro per i Babadook&Friends che al PalaWillie, pur giocando una buona partita, cedono di misura ai viterbesi della Soriano Virus, in un match equilibrato, che ha visto gli ospiti avere la meglio soltanto nelle battute finali. La sfida lascia comunque segnali positivi in casa Babadook, non al completo, al dispetto di un avversario che si è dimostrato forte e ben organizzato, buone sensazioni dunque per coach Luna nel dopo-gara: «I ragazzi hanno giocato una buonissima partita, abbiamo iniziato bene e difeso con buona intensità, nel primo tempo, abbiamo commesso troppi errori ai liberi, che ci avrebbero consentito di andare al riposo con un vantaggio più consistente. Ad inizio del terzo quarti, siamo calati purtroppo di concentrazione e precisione al tiro, complice anche l'assenza di 2 giocatori fondamentali nelle rotazioni. Abbiamo fatto il massimo sforzo, nel rientrare in partita sul finale della gara, dove un paio di episodi sono andati a nostro sfavore, ma siamo ugualmente soddisfatti della partitain bilico fino all'ultimo secondo, contro un'avversario forte sotto canestro e con esterni dotati di buon tiro e con buona tecnica».: Castrucci 5, Luna E., Pitoni 16, Ciace, Proietti 16, Scappa ne, Ciogli, Santocchi 2, Grillo 9, Costantini 2, Ianni 8. All. Luna F.: Alessandri 8, Catalani, Felici 2, Rossi 14, Bellachioma 2, Cima 15, Balcestro 4, Giacci 6, Marano 12. All. Brunetti: 12-9, 19-17, 14-19, 15-18.Virtus Bastia Basket Leoni Altotevere 55 - 49Pallacanestro Perugia Pontevecchio Basket da disputareCittà di Castello Basket Orvieto Basket 90 - 36Basket Club Fratta Umbertide Ternana Basket 67 - 59 dtsCittà di Castello Basket 2Basket Contigliano 2Basket Club Fratta Umbertide 2Virtus Bastia 2Soriano Virus 2Babadook & Friends Cittaducale 0Basket Leoni Altotevere 0Ternana Basket 0Nestor Basket Marsciano 0Orvieto Basket 0