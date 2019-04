BASKET CONTIGLIANO

RIETI - Si archivia la decima giornata di ritorno del campionato di Promozione umbra, vittoria per il Basket Contigliano, che resta quinta, mentre cadono i Babadook, sconfitti sul campo di Marsciano.Netto successo interno per gli uomini di Brunelli, che battono la Pallacanestro Perugia 75-43 nell'ultimo impegno di stagione regolare davanti al proprio pubblico. Gara mai in discussione per i padroni di casa, che portano fin dall'inizio l'inerzia dell'incontro a proprio favore, con Seri e compagni bravi a trovare conclusioni importanti, che lanciano Ccontigliano al successo. Nel weekend c'è l'ultima di campionato, la formazione di coach Brunelli farà visita al Fratta Umbertide, poi conoscerà l'avversario del primo turno dei playoff.Cade sul campo di Marsciano la formazione giallonera, in Umbria termina 88-68 per i padroni di casa. La sconfitta lascia col fiatto sul collo gli uomini di coach Marchione, che restano ottavi a quota 17, ma non si è giocata la sfida tra Orvieto e Fratta Umbertide, diretta concorrente dei reatini alla corsa playoff, ferma a quota 16. Sulla carta non sarà un impegno difficilissimo per Fratta, alle prese sul campo dell'ultima in classifica, con i reatini che saranno costretti a vincere venerdì al PalaItis contro Pontevecchio, sperando che Contigliano batta proprio gli umbri. IL coach Marchione commenta così la gara: «Siamo andati in 8. Abbiamo giocato punto a punto per tre periodi, ma nel quarto periodo è stato impossibile giocare. Ci hanno fischiato di tutto contro, designazione cambiata all'ultimo momento. Venerdì ci aspetta l'ultima partita della prima fase in casa contro Pontevecchio. Dobbiamo vincere e sperare che Contigliano vada a vincere contro Fratta per posizionarsi quarta per la griglia playoff. Comunque vada è stata una bellissima esperienza nella panchina dei Babadook».Virtus Bastia Ternana Basket 63 - 44Pontevecchio Basket Basket Leoni Altotevere 70 - 71Soriano Virus Città di Castello Basket 86 - 93Orvieto Basket Basket Club Fratta Umbertide da disputareBasket Leoni Altotevere 32Città di Castello Basket 30Virtus Bastia 30Soriano Virus 28Basket Contigliano 26Nestor Basket Marsciano 24Pontevecchio Basket 20Babadook & Friends Cittaducale 17Basket Club Fratta Umbertide 16Ternana Basket 12Pallacanestro Perugia 10Orvieto Basket 2