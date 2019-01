CONTIGLIANO BASKET

RIETI - Archiviata l'undicesima giornata nel campionato di Promozione Umbro, vincono entrambe le reatine: per il Contigliano Basket prosegue la lotta alle prime posizioni, mentre per i Babadook arriva il primo successo in trasferta.Doppio impegno per la formazione contiglianese, in campo mercoledì a Perugia e venerdì tra le mura amiche. Nella trasferta umbra, il Basket Contigliano cade contro l'ultima in classifica, la Pallacanestro Perugia, fino a quel momento a secco di vittorie, 61 - 59 il finale. Sul recupero, coach Brunelli afferma, «Contro Perugia è stata una partita difficile, non siamo mai riusciti a giocare la nostra pallacanestro. Gli avversari hanno dimostrato di non valere l'ultima posizione, ci hanno fatto male nel tiro perimetrale, noi forse siamo stati un pò morbidi, non proprio con la testa, perchè pensavamo di affrontare l'ultima in classifica».Passo falso già dimenticato per gli amarantocelesti, tornati subito al successo al PalaGrezza, vero e proprio fortino per Turani e compagni, con Fratta Umbertide termina, 73 - 71. Sulla vittoria interna il tecnico Brunelli dichiara, «Nonostante molte defezioni, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato con molta determinazioni, uniti e coesi. Siamo riusciti a giocare bene in attacco la nostra pallacanestro. L'obiettivo è quello di raggiungere i playoff, vogliamo farlo con il massimo impegno». Nel prossimo turno, il Basket Contigliano farà visita alla Nestor Marsciano.: Graziani 4, Fusacchia 5, Livera 12, Seri 2, Rossi 3, D'Angeli 4, Turani 17, Seri 15, Palmeggiani 8, Tosti 3, Di Filippo, Algeri, De Marco. Coach: BrunelliTornano al successo i Babadook, alla prima con il nuovo coach, a Pontevecchio, passano gli ospiti 68-72.Tra le file dei gialloneri c'è stata il debutto, dell'ultimo arrivato, Matteo Salari, per lui 11 punti messi a referto nella sfida di sabato. Per i reatini sono i primi due punti lontano dal PalaItis, una vittoria sofferta, nel finale ben 4 giocatori usciti per 5 falli, per coach Marchione che commenta così il successo: « Partita difficile contro un'ottima squadra. Anche perchè in settimana ho potuto fare solo due allenamenti con i ragazzi, cercando di capire come potevamo portare a casa i due punti. Ho chiesto ai ragazzi pressione ad ogni rimessa sottocanestro, per far perdere tempo e non dare l'opportunità di sfruttare i 24 secondi. Siamo riusciti a limitare Ruffini, che statistiche alla mano, sapevamo che era il più pericoloso, alle lunghe lo abbiamo stancato. Molto bene sia in attacco che in difesa, c'è stata la voglia di vincere ».: Salari M. 11, Grillo 14, Pitoni 16, Salari L. 22, Castrucci 1, Proietti 7, Aguzzi 1, Santocchi, Costantini. Coach: Marchione.Soriano Virus - Basket Leoni Altotevere 53 - 62Pontevecchio Basket - Babadook & Friends Cittaducale 68 - 72Virtus Bastia - Città di Castello Basket 61 - 69Nestor Basket Marsciano - Pallacanestro Perugia 60 - 46Orvieto Basket - Ternana Basket 42 - 69Virtus Bastia 18Città di Castello Basket 16Basket Leoni Altotevere 16Soriano Virus 14Basket Contigliano 14Pontevecchio Basket 12Basket Club Fratta Umbertide 12Ternana Basket 10Nestor Basket Marsciano 10Babadook & Friends Cittaducale 5Pallacanestro Perugia 2Orvieto Basket 2