BASKET CONTIGLIANO

Basket Contigliano

BABADOOK&FRIENDS CITTADUCALE

ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Settimo turno di campionato in Promozione Umbra, torneo che vede ben due reatine tra le protagoniste. Non perde un colpo Contigliano tra le mura amiche, che supera Città di Castello, con un netto 76-63, mentre non si è disputata la sfida tra i Babadook e il Fratta Umbertide.Continua a gonfie vele il proprio cammino il Basket Contigliano, che centra la quarta vittoria consecutiva in casa, gli amaranto celesti battono gli umbri del Città di Castello, raggiungendoli in classifica al terzo posto, insieme ad altre tre squadre, segno del grande equilibrio che regna nel torneo.La gara: partono bene i padroni di casa, che si portano subito avanti nel punteggio, mettendo in difficoltà gli umbri, compagine ben organizzata e finalista per la promozione lo scorso campionato. La formazione contiglianese chiude il primo tempo 42-29. Nella ripresa grande prova di gruppo per Turani e compagni, che mantengono il vantaggio, respingendo ogni tentativo di rimonta ospite. Ottima prestazione a livello offensivo per i padroni di casa, con Gomez, Livera, Tosti e Rossi in doppia cifra, 8 punti per capitan Turani. Soddisfatto per i due punti e per la prova offerta dalla sua squadra coach Brunelli, che commenta così il successo:«Abbiamo giocato bene, con tanta intensità fin dall'inizio, siamo stati attenti nel cambio delle difese, utilizzando molto la panchina, con cambi che hanno dato molta qualità. Bravi ad andare in vantaggio subito, mantenendolo per tutto l'arco della partita, perché sapevamo che giocare punto a punto sarebbe stato un rischio. Bravi i ragazzi».Ora per il Basket Contigliano un'altra sfida davanti al proprio pubblico, venerdì arriva la capolista, il Basket Leoni Altotevere.: Gomez 23, Turani 8, Livera 13, Rossi 18, Tosti 10, D'Angeli 1, Palmegiani 4, Graziani 3, Umena, Di Filippo, Santoprete, Fusacchia Coach: BrunelliRinviato il match dei Babadook, i giallo neri di coach Olivieri sarebbero dovuti scendere in campo contro il Basket Club Umbertide. Il rinvio è stato fissato per il 7 gennaio, mentre i reatini torneranno in campo venerdì, al PalaItis arriva il fanalino di coda, la Pallacanestro Perugia, ancora a secco di vittorie.Soriano Virus Virtus Bastia da disputarePallacanestro Perugia Basket Leoni Altotevere 52 - 73Nestor Basket Marsciano Ternana Basket 43 - 64Pontevecchio Basket Orvieto Basket 72 - 36Basket Leoni Altotevere 12Virtus Bastia 12Città di Castello Basket 8Soriano Virus 8Pontevecchio Basket 8Ternana Basket 8Basket Contigliano 8Nestor Basket Marsciano 6Basket Club Fratta Umbertide 6Orvieto Basket 2Babadook & Friends Cittaducale 1Pallacanestro Perugia 0