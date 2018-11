BASKET CONTIGLIANO

IL TABELLINO

Contigliano

Soriano

Parziali:

BABADOOK&FRIENDS CITTADUCALE

IL TABELLINO

B&F Cittaducale

Orvieto

Parziali

ALTRI RISULTATI, III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Terza giornata di Promozione Umbra positiva per le due reatine, entrambe vittoriose sui propri parquet, Contigliano passa 68-63 contro la Soriano Virus, mentre i Babadook centrano il primo successo stagionale, battendo l'Orvieto Basket, 59-57.Il Basket Contigliano ottiene la seconda vittoria stagionale, e lo fa nuovamente tra le mure amiche, in un palazzetto gremito, i ragazzi di coach Brunelli vanno a quota 4 punti, riscattando così la sconfitta contro il Ponte Vecchio. La gara è stata ben interpretata fin dalle prime battute, con Turani e compagni che si portano subito in vantaggio, e chiudono il primo quarto davanti di 7 lunghezze. Nella seconda frazione c'è la risposta degli ospiti, che prima dell'intervallo chiudono avanti nel punteggio. Al rientro Contigliano realizza l'allungo decisivo, con una grande prova del centro Livera, 23 punti per lui, bene anche capitan Turani, Giovanelli e Seri, tutti e tre in doppia cifra. Soriano tenta di rientrare ma i reatini sono bravi a chiudere la partita, giocando un ottimo ultimo quarto, che permette alla squadra di Brunelli di consolidare il secondo sigillo stagionale.Al termine del match grande soddisfazione da parte di coach Brunelli, che commenta così la vittoria, “ Abbiamo giocato contro un'avversario forte e ben organizzata, guidata da Brunetti, ex Contigliano, che ci ha messo veramente in difficoltà. Abbiamo giocato una bella partita, mettendo il cuore. Dobbiamo avere maggiore attenzione nelle palle perse e migliorare nell'organizzazione del gioco. Questa vittoria l'abbiamo portata a casa con grande soddisfazione, grazie anche ad un bel pubblico, il palazzetto era pieno e questo è un ottimo risultato sia per il movimento e Contigliano”.: Fusacchia, Di Filippo 2, Giovannelli 15, Livera 23, Seri G., Rossi, D'Angeli, Umena, Turani 15, Seri S. 10, Palmeggiani, Tosti 3. All. Brunelli: Alessandri 1, Catalani ne, Felici 2, Damiani 5, Rossi 17, Bellachioma 2, Cima 2, Milani 8, Caniello 5, Balestro 13, Marano 8. All. Brunetti C.18-11, 12-23, 16-11, 22-18.(Fonte BasketMarche)Primo squillo stagionale per i Babadook, che al PalaWillie battono Orvieto, cancellando così il meno uno in classifica. I gialloneri, guidati per la prima volta da coach Francesco Olivieri, che sostituisce Fabrizio Luna, rimasto in società e nello staff tecnico, dominano fin dall'inizio, costruendo un largo vantaggio, che permette ai reatini di chiudere il primo tempo sul 40-19. Una partita che sembrava quindi chiusa in favore dei Babadook, ma al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa subiscono il contaccolpo, con gli umbri che rientrano pericolosamente in partita, realizzando un grande terzo quarto, che si chiude con il parziale, 12-24. Il match si decide solo nelle battutte finali grazie ai canestri di Grillo e Pitoni, entrambi protagonisti di una grande prova, che permottono ai Babadook di ottenere i primi due punti di questa stagione. Commenta così la prima vittoria sulla partita dei Babadook coach Olivieri, “Il primo tempo la squadra ha giocato bene di collettivo sia in attacco che in difesa fino a raggiungere i 20 punti di vantaggio. Al rientro in campo per il secondo tempo abbiamo subito la reazione degli avversari che hanno apprifittato di un calo di concentrazione da parte nostra fino ad arrivare a 3 punti di svantaggio. Gli ultimi minuti abbiamo difeso forte fino a raggiungere la vittoria. Bravi tutti.”: Castrucci 2, De Marco 2, Pitoni 19, Vio, Ciace ne, Luna E., Scappa, Santocchi, Grillo 23, Costantini 3, Ianni 10. All. Olivieri F.: Scatolla, San Giorgio, Lipparoni A. 18, Calderini 2, Chiodi 4, Polegri 6, Bernardini 14, Antonini 2, Lipparoni G. 7, Bambini 4. All. Russo: 16-9, 24-10, 12-24, 7-14(Fonte BasketMarche)Pallacanestro Perugia - Virtus Bastia 54 - 69Basket Leoni Altotevere - Ternana Basket 68 - 48Nestor Basket Marsciano - Pontevecchio Basket 75 - 50Basket Club Fratta Umbertide - Città di Castello Basket 82 - 79 dtsVirtus Bastia 6Basket Club Fratta Umbertide 6Città di Castello Basket 4Soriano Virus 4Basket Leoni Altotevere 4Basket Contigliano 4Pontevecchio Basket 4Nestor Basket Marsciano 2Babadook & Friends Cittaducale 1Ternana Basket 0Pallacanestro Perugia 0Orvieto Basket 0