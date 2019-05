BASKET CONTIGLIANO

BABADOOK&FRIENDS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Impresa di Contigliano, che ieri sera ha battuto Soriano, raggiungendo così le finali regionali, dove si giocherà insieme ad altre tre formazioni la vittoria del campionato. Sfuma a gara 3, l’obbiettivo dei Babadook di prendere parte alle final four, con i reatini che cedono con onore a Bastia, terminando così la stagione, dopo un’esaltante seconda parte di stagione.Sogna in grande Contigliano, che al primo anno di Promozione centra la qualificazione alle Final Four, dove tenterà il salto di categoria. A Soriano gli uomini di Brunelli ribaltano il fattore campo superando i padroni di casa 52-61, la vittoria consente agli amarantocelesti di chiudere la serie sul 2-1, volando così a Ponte San Giovanni, per le final four in programma il 18 e il 19 maggio.Una grande soddisfazione per tutto il Basket Contigliano, a partire dallo staff tecnico, squadra e dirigenza, presente al completo nell'impianto viterbese, come ammette coach Brunelli nel dopo gara: «Abbiamo fatto questo progetto ad Agosto, cercando in tutti i modi di raggiungere il nostro obiettivo, che erano le final four. Abbiamo lavorato per questo, i ragazzi sono stati encomiabili, oggi hanno fatto una partita perfetta, siamo contenti, è una bella giornata per lo sport contiglianese».Un traguardo importante per l'esperto coach Brunelli, che dà spazio al suo assistente Marco Difilippo, a cui è pronto a lasciare il testimone in caso di vittoria del campionato, come da promessa, che afferma: «Sono felice di far parte di questo gruppo, che ho vissuto sia da giocatore che nelle nuove vesti di allenatore, mi ha fatto molto piacere trovare compagni disponibili al cambiamento. E' stata una partita tosta, giocata sui nervi, soprattutto in difesa, dove abbiamo dato la nostra supremazia, sia fisicamente che tecnicamente».Termina la stagione dei Babadook, gara 3 termina 89-71 per la Virtus Bastia, che vola così alle final four. I reatini lottano fino alla fine, cedendo soltanto nel finale, complice anche qualche assenza di troppo, a differenza degli umbri, che invece disponevano di parecchie rotazioni, nella sfida decisiva. Per la compagine giallonera, resta il rammarico di essere arrivati a un passo dal traguardo, dopo una rincorsa importante, che ha visto in Castrucci e compagni la vera rivelazione della seconda parte di stagione.Sull’ultima gara della stagione coach Marchione afferma: «Siamo andati con soli 8 giocatori. Negli ultimi 8 minuti per motivi di falli abbiamo perso sia Luca Salari che Andrea Proietti. Bastia ha giocato bene, da parte nostra c’è stato un calo fisico. Bugiardo il punteggio finale, siamo stati sempre vicini. Voglio ringraziare la società e tutti i giocatori, l’unico rammarico è che con qualche presenza in più negli allenamenti e alle partite si poteva aspirare alle final four».