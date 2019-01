BABADOOK&FRIENDS

RIETI - Decima giornata nel campionato di Promozione Umbra, torneo che vede protagonista ben due formazioni reatine. Sconfitta per i Babadook & Friends nell'anticipo casalingo del venerdì, mentre torna in campo domani il Basket Contigliano.Al PalaItis passa la Nestor Marsciano, 68 - 73, il punteggio finale. Sfida decisa soltanto negli ultimi minuti, con i reatini avanti nel punteggio per 35 minuti, poi qualche disattenzione difensiva e l'uscita dal campo per 5 falli di Castrucci costa cara agli amarantocelesti. Vincono gli umbri, più lucidi nel finale e in grado di recuperare lo svantaggio iniziale. La gara con Marsciano è stata l'ultima con coach Olivieri alla guida, al suo posto arriva l'esperto Angelo Marchione, pronto a risollevare le sorti del sodalizio giallonero, già tecnico de La Foresta, e in passato di numerose formazioni reatine. Per i Babadook si tratta del terzo allenatore in questa stagione. Intanto a rinforzare il roster giallonero, arriva Andrea Colantoni, in maglia Npc Rieti nell'anno della vittoria della serie B e nelle ultime stagioni in forza alla Npc Willie.: Castrucci 8, Pitoni 11, Vio, Ciace, Aguzzi 10, Proietti 6, Scappa, Salari 15, Santocchi, Grillo 18, Costantini. All. Olivieri: Trequattrini 13, Sensini 19, Marchini 7, Valigi 4, Dominici 20, Cornacchini 2, Santini 5, Morettini 3, Romoli, Pintori, Capitolini, Carloni . All. Santini: 16-23, 17-17, 22-23, 13-10.Torna in campo il Basket Contigliano, domani la formazione di coach Brunelli farà visita alla Pallacanestro Perugia, fanalino di coda del torneo. Gli amaranto celesti arrivano da tre vittorie consecutive, un successo in Umbria, consentirebbe a Turani e compagni di agganciare la seconda posizione, in virtù degli scontri diretti favorevoli con Soriano Virus e Città di Castello. Per Contigliano doppio impegno settimanale, infatti venerdì si torna in campo, al PalaGrezza arriva il Club Fratta.Pallacanestro Perugia Basket Contigliano 16/1 ore 21Ternana Basket Virtus Bastia 54 - 55Basket Leoni Altotevere Pontevecchio Basket 55 - 56Città di Castello Basket Soriano Virus 57 - 47Babadook & Friends Cittaducale Nestor Basket Marsciano 68 - 73Basket Club Fratta Umbertide Orvieto Basket 95 - 39Virtus Bastia 18Città di Castello Basket 14Soriano Virus 14Basket Leoni Altotevere 14Pontevecchio Basket 12Basket Contigliano 12 *Basket Club Fratta Umbertide 12Ternana Basket 8Nestor Basket Marsciano 8Babadook & Friends Cittaducale 3Orvieto Basket 2Pallacanestro Perugia 0 ** una partita in meno