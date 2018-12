BABADOOK&FRIENDS

RIETI - Dopo un mese tornano al successo i Babadook&Friends, vittoriosi tra le mure amiche contro il fanalino di coda, la Pallacanestro Perugia. Mentre il Basket Contigliano fa un'ulteriore salto di qualità, battendo la capolista i Leoni Basket Altotevere, i reatini volano al terzo posto insieme ad altre due formazioni.Tornano al successo i Babadook, che al PalaItis battono la Pallacanestro Perugia 60-55, in una sfida fondamentale per le parti basse della classifica. Decisivo l'apporto dell'ultimo acquisto, Luca Salari, 14 punti al debutto per l'ex La Foresta, i gialloneri di coach Olivieri vincono un match che sembrava chiuso già a fine primo tempo, con i Babadook avanti di 18 lunghezze sugli umbri. A partire dalla terza frazione gli ospiti tornano in partita, toccando il meno uno a soli tre minuti dalla fine. Decisivi nel finale i canestri di Grillo e Salari.Coach Olivieri analizza così la partita: «Primi due quarti giocati bene da tutta la squadra. Abbiamo fatto una buona difesa e in attacco abbiamo mosso bene la palla trovando buone soluzioni fino a raggiungere i 20 punti di vantaggio. Dopo l'intervallo siamo rientrati in campo deconcentrati e abbiamo permesso agli avversari di recuperare. Negli ultimi minuti abbiamo difeso e trovato canestri che ci hanno permesso di vincere».Venerdì sera si torna in campo per il derby, dove i reatini dovranno fare a meno di Castrucci.: De Marco 6, Pitoni 9, Vio 2, Ciace, Aguzzi 2, Proietti 6, Luna, Scappa, Salari 14, Santocchi 6, Grillo 12, Costantini 3. All.Olivieri: Grande 12, Bonsignore, Veschi 10, Nicolini 16, Tedeschi 7, Morante 4, Gianetti, Monteneri 6. All.PennacchiContinua a vincere il Basket Contigliano, gli amaranto celesti battono la capolista il Basket Leoni Altotevere, e agganciano il terzo posto in classifica. Termina 67-58 per i padroni di casa, un match insidioso, dove gli ospiti fin dalle primi battute hanno imposto il loro ritmo, realizzando un parziale di 0-15 che non ha destabilizzato affatto i ragazzi di coach Brunelli, rientrati in campo dopo il time out, più determinati che mai.Come racconta coach Brunelli: «Nonostante il parziale, stavamo giocando bene, facendo quello che avevamo detto in allenamento, soltanto che non riuscivamo a segnare. Una volta che abbiamo iniziato a fare canestro, gli avversari sono andati sempre più in difficoltà. Abbiamo battuto la capolista e questo ci dà morale, in vista del futuro e del derby. Speriamo sia un derby nel segno del rispetto e veramente prenatalizio. Colgo l'occasione per fare gli auguri ai nostri tifosi e a tutti i ragazzi».: Graziani 3, Di Filippo 8, Livera 9, Rossi 5, D'Angeli 2, Turani 8, Gomez 18, Santoprete 1, Seri 5, Palmegiani 1, Tosti 9. All. Brunelli: Orticagli ne, Toscano 14, Giacchè 14, Coletti, Fiorucci ne, Biti ne, Tironzelli 2, Betti, Pucci 6, Maestri 2, Pierotti 17, Tonanni 3. All. Ligi: 12-19, 17-9, 18-14, 20-16. ( Fonte BasketMmarche)Ternana Basket Pontevecchio Basket da disputareCittà di Castello Basket Nestor Basket Marsciano 62 - 42Orvieto Basket Soriano Virus da disputareVirtus Bastia Basket Club Fratta Umbertide 67 - 51Virtus Bastia 14Basket Leoni Altotevere 12Soriano Virus 10Città di Castello Basket 10Basket Contigliano 10Pontevecchio Basket 8Ternana Basket 8Nestor Basket Marsciano 6Basket Club Fratta Umbertide 6Babadook & Friends Cittaducale 4Orvieto Basket 2Pallacanestro Perugia 0