IL TABELLINO

Umbertide

Cittaducale

Parziali

CLASSIFICA

RIETI - Con il campionato che deve ancora riprendere dopo la sosta natalizia, sono già tornati in campo i Babadook&Friends, per il recupero della VII giornata. L'altra reatina, il Basket Contigliano, seconda forza del torneo tornerà in campo nel weekend.Primo impegno nel nuovo anno per la compagine giallonera, che lunedì sera è scesa in campo ad Umbertide contro i padroni di casa del Club Fratta. Vittoria di misura per i padroni di casa, che superano i Babadook, 71 - 68, dopo che gli ospiti si erano resi protagonisti di una grande rimonta. Partono bene i ragazzi di coach Olivieri, che chiudono avanti il primo quarto, poi nella seconda frazione c'è stato la reazione di Umbertide che infila un 22 - 12 di parziale. Grande equilibrio nella ripresa tra le due formazioni, il match si decide solo nel finale dell'ultima frazione, con i Babadook che si rendono protagonisti dell'ultimo quarto, non riuscendo però a conquistare i due punti.Ben in quattro vanno in doppia cifra per i gialloneri: si tratta di Aguzzi, Grillo, Pitoni e Salari.: Conti, Lodovini, Angeletti, Grassini ne, Racsan 19, Zurli 8, Cesaroni 10, Staccini 12, Gagliardini 2, Becchetti 12, Bartolini G., Berrettoni 8. All. Bartolini S.: Castrucci 7, Pitoni 15, Aguzzi 12, Luna ne, Scappa, Salari 18, Santocchi, Grillo 12, Costantini 4. All. Olivieri: 21-24, 22-12, 15-14, 13-18 ( Fonte BasketMarche )Soriano Virus 14Basket Leoni Altotevere 14Virtus Bastia 14Città di Castello Basket 12Basket Contigliano 12Pontevecchio Basket 10Basket Club Fratta Umbertide 10Ternana Basket 8Nestor Basket Marsciano 6Babadook & Friends Cittaducale 3Orvieto Basket 2Pallacanestro Perugia 0