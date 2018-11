BABADOOK&FRIENDS CITTADUCALE

IL TABELLINO

Bastia:

Cittaducale:

Parziali:

BASKET CONTIGLIANO

IL TABELLINO

Pontevecchio

Contigliano

Parziali

ALTRI RISULTATI, II GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è chiusa ieri sera la seconda giornata del campionato regionale di Promozione Umbra, con il posticipo tra Pontevecchio Basket e il Basket Contigliano, dove i reatini sono usciti sconfitti con onore, per 55-49.Nel weekend invece, l'altra reatina, i Babadook, ottengono la seconda sconfitta, contro la Virtus Bastia, 79-60.Babadook & Friends CittaducaleCadono sul campo della Virtus Bastia, i Babadook, sconfitti in Umbria 79-60, i gialloneri, rimandano così il primo successo stagionale. Una partita equilibrata per i primi due quarti, all'intervallo si va infatti sul 37-32, infatti, decisiva è stata la terza frazione di gioco, che condiziona il risultato finale, con i reatini, che subiscono il pesante break di 15-0, e sono così costretti ad inseguire per il resto della sfida. Nell'ultimo quarto c'è la reazione dei Babadook, spinti da un ottimo Pitoni, autore di 28 punti, il migliore dei suoi, bene anche Grillo con 16 punti, gli ospiti tuttavia, riescono a controllare fino allo scadere del tempo, e conquistano così i due punti.I Babadook & Friends rimangono così a -1, in virtù delle decisioni prese dal giudice sportivo la settimana scorsa, il quale, ha omologato per 0-20 la partita contro la Soriano Virus, provvedimenti assunti, per delle irregolarità sul tesseramento dell'allenatore.Momi 16, Alunni 8, Caracciolo 6, Rossi M. 11, Laloni, Rossi S. 2, Aisa 3, Bonacci 7, Massetti, Melone 9, D'Ambrosio 6, Sensi 11. All. CalistiCastrucci, De Marco 7, Pitoni 28, Vio 2, Ciace, Luna E. 3, Scappa 2, Santocchi, Grillo 16, Costantini 2. All. Luna F.16-7, 21-25, 20-11, 22-17.Pur disputando una buona prova, il Basket Contigliano non riesce ad ottenere il secondo succeso consecutivo, tuttavia gli amarantocelesti hanno lasciato buoni segnali a coach Brunelli e al suo staff.Un sostanziale equilibrio regna sul match nei primi due quarti, con la prima frazone che termina 13-13, stessa storia nel secondo quarto, con Contigliano che non è precisa al tiro, si chiude 26-25.Al rientro Contigliano si porta in vantaggio di 10 lunghezze, ma sul più bello si infortunia il play Pontillo, i reatini pagano l'assenza del play titolare, e nel finale, complice anche la stanchezza, i padroni di casa rientrano e chiudono la partita, 55-49.Soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, coach Brunelli, che nel dopo gara, commenta così la sconfitta: «Quella con Pontevecchio è stata una partita dura, abbiamo giocato con la testa, siamo stati abbastanza aggressivi. Senza Pontillo abbiamo faticato a livello di gioco, che comunque abbiamo trovato, siamo riusciti comunque a giocare tutti e 12. Venire a Perugia per la prima trasferta, alla seconda partita, perdere di sei e giocarsela fino alla fine, ci lascia ben sperare per il futuro».: Formenti 3, Battistoni 2, Moscatelli, Congia 15, Befani, Preda 12, Roscini 6, Natali 2, Rufini 15, Vitalesta, Casavecchia, Rinaldi ne.. All. Campigoto: Santopreta 5, Fusacchia,, Di Filippo 3, Pontillo 7, Livera 13, Seri, Rossi 6, Umena, Turani G. 11, Palmeggiani 4, Tosti, De Marco.: 13-13, 13-12, 7-11, 22-13.Virtus Bastia Babadook & Friends Cittaducale 79 - 60Soriano Virus Pallacanestro Perugia 78 - 49Pontevecchio Basket Basket Contigliano 55 - 49Ternana Basket Città di Castello Basket 61 - 68 dtsOrvieto Basket Basket Leoni Altotevere 49 - 70Nestor Basket Marsciano Basket Club Fratta Umbertide 60 - 68Città di Castello Basket 4Soriano Virus 4Virtus Bastia 4Basket Club Fratta Umbertide 4Pontevecchio Basket 4Basket Leoni Altotevere 2Basket Contigliano 2Ternana Basket 0Nestor Basket Marsciano 0Pallacanestro Perugia 0Orvieto Basket 0Babadook & Friends Cittaducale -1