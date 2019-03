CONTIGLIANO BASKET

RIETI - Tornano in campo dopo la sosta le due reatine di Promozione, vittoriose nei rispettivi campi. Dopo il successo contro la Ternana Basket, è dietro soltanto il gruppo di testa il Contigliano Basket, mentre l'altra reatina frena la corsa della capolista Leoni Basket Altotevere e resta in corsa per i playoff.Al PalaGrezza termina 63-51 per i padroni di casa, che volano a quota 22, a meno due dal primo posto, attualmente occupato da tre squadre. Per la compagine amarantoceleste è il quarto successo consecutivo, buona prestazione di squadra per la formazione del tecnico Brunelli, che ritrova capitan Turani e si gode l'undicesima vittoria stagionale. Preziose le prove di Gomez, Livera e Santoprete che chiudono tutti e tre in doppia cifra.Sulla gara il coach Brunelli afferma: «Ci tenevamo a fare bene contro la Ternana, all'andata non eravamo stati pronti ad affrontarla. Venerdì invece abbiamo condotto la gara dall'inizio fino al termine, abbiamo ruotato tutti i giocatori, stiamo capendo effettivamente dove possiamo arrivare. Mancano cinque partite al termine, andare e salire nella griglia playoff significherebbe molto, speriamo nel rientro di qualche infortunato, per chiudere al meglio quetso campionato». Nel settimo turno la formazione contiglianese farà visita al Città di Castello.: Difilippo, Pontillo 6, Livera 13, Rossi, D'Angeli 2, Turani 2, Gomez 16, Santoprete 10, Seri 6, Palmegiani 5, Tosti 3. All. Brunelli: 14-14, 17-11, 17-9, 15-17.Si conferma un avversario ostico per tutti la formazione giallonera, che al PalaItis batte la capolista Basket Leoni Altotevere, 70-66. Un'altra impresa del sodalizio reatino, che centra il quinto successo nelle ultime sette partite, e si gode l'arrivo di altri tre innesti, grazie alla collaborazione con La ForestaSmall, si tratta dei giovani Di Battista, Di Fazi e Luchetti. Grande prova di Grillo che chiude a referto con 23 punti, decisiva la prestazione di Colantoni sotto canestro, chiude in doppia cifra anche Pitoni.Sulla vittoria coach Marchione afferma: «Partita bellissima e giocata molto bene da entrambi le formazioni. Avevo visto giocare la formazione dei Leoni, è una squadra molto ostica. Loro erano molto pericolosi dalla uscita dei blocchi, con un Pierotti in buona giornata dal tiro da 3, che dopo siamo riusciti a contenere con la grande difesa di Jacopo di Fazi. Voglio ringraziare la società Foresta Rieti per la collaborazione. Ottima prestazione di Grillo, anche il resto della squadra si comportata molto bene». I gialloneri volano così al nono posto, e già nel prossimo turno c'è la possibilità di scavalcare Fratta, attualmente ottava e prossima avversaria al PalaItis.: Castrucci, Luna, Pitoni 13, Vio ne, Di Battista 8, Scappa, Di Fazi ne, Salari L. 9, Santocchi, Grillo 23, Lucchetti 2, Colantoni 15. All. Marchione: 21-15, 14-20, 11-13, 24-18.Pontevecchio Basket - Virtus Bastia da disputarePallacanestro Perugia - Città di Castello Basket 53 - 51Nestor Basket Marsciano - Orvieto Basket 87 - 45Basket Club Fratta Umbertide - Soriano Virus 70 - 73Città di Castello Basket 24Basket Leoni Altotevere 24Virtus Bastia 24Basket Contigliano 22Soriano Virus 22Nestor Basket Marsciano 18Pontevecchio Basket 16Basket Club Fratta Umbertide 14Babadook & Friends Cittaducale 13Ternana Basket 12Pallacanestro Perugia 10Orvieto Basket 2