Ultimo aggiornamento: 09:46

RIETI - A Contigliano da stasera, giovedì 25 ottobre, si torna a respirare aria di pallacanestro (palla a due alle 21.15 nella palestra di piazzale degli Eroi). Nel paese dove ha gettato le basi la Npc, ormai da anni stabilmente nel professionismo, una nuova realtà è pronta al debutto: si tratta della neonata Basket Contigliano.Gli amarantocelesti, questi i colori sociali, che spiccano nelle bellissime maglie appena realizzate, affronteranno dopo diversi anni un campionato Fip, infatti saranno al via della Promozione Umbra, dopo che un'altra società di Contigliano, la Pallacanestro Lo Gozzo, aveva preso parte ai campionati organizzati dalla Uisp e dal Csi.Al timone della società ci saranno Luciano D'Angeli e Luiso Simonetti, presidente e vice, il coach sarà Gianni Brunelli (padre di Greta, giocatrice di serie A), l'ex Nsb Alejandro Gomez mental coach, Davide Agabiti è il team manager, mentre nel roster spiccano l'esperto Antonio Livera, capitan Gabriele Turani e tanti giovani pronti a dare il loro contributo, a partire da questa sera per la sfida della regular season contro Marsciano.Una debutto particolarmente atteso per il Basket Contigliano, come conferma coach Brunelli: «Siamo una società debuttante e vogliamo soprattutto creare i presupposti per diventare un appuntamento paesano piacevole, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori. Crediamo di aver allestito un buon gruppo, lavoriamo insieme da settembre e domani sarà l'occasione per vedere a quale punto del percorso siamo arrivati».Sono stati giorni difficili per la Basket Contigliano, profondamente colpita dalla morte del giovane Marco Tosti, conosciuto e apprezzato da tutti, la tragedia ha colpito direttamente la squadra, infatti Luigi, fratello maggiore di Marco, milita nelle file del Contigliano, e ieri una delegazione della squadra era presente alle esequie. Grande è stata la commozione da parte della squadra, come conferma coach Brunelli: «Il pensiero è rivolto a Marco, che ci ha lasciati troppo presto, suo fratello Luigi, è un nostro punto di forza e per questo gli saremo vicini. Vorremmo ricordare Marco nel migliore dei modi».