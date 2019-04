BASKET CONTIGLIANO

RIETI - Cadono entrambe le reatine alla prima dei playoff, ieri sconfitta per il Basket Contigliano, sul campo di Soriano, sconfitta anche per i Babadook contro la quotata Bastia.A Soriano termina 79-67 per i padroni di casa, che si portano così 1-0 nella serie. Partono subito bene i padroni di casa, che infilano un 9-0 di parziale, costrigendo coach Brunelli a richiamare i suoi per riordinare le idee e tornare in corsa per le partita. Una sconfitta che non complica il cammino per Turani e compagni, che nel corso della stagione hanno dimostrato di valere le prime posizioni della classifica e già da venerdì tenteranno di ribaltare gara 1, grazie all'apporto del pubblico del PalaGrezza, pronto a fare la differenza per spingere Contigliano a gara 3.Sulla sfida di ieri sera, coach Brunelli afferma: «Una partita dura, un playoff si gioco con tanta quantità oltre che qualità, con la fisicità, stare attenti, andare avanti e noi in quel momento non eravamo pronti. Al rientro siamo entrati molli, mettendo forse la partita verso Soriano, è stato un quarto complicato, subendo molti tiri da tre e non eravamo pronti nelle ripartenze. Si è vista una reazione nell'ultimo quarto, che secondo me è un buon viatico per gara 2. Un playoff si gioca in 80 minuti se non 120, a Contigliano venerdì saremo pronti a giocarcela per portare la serie a gara 3. Credo che i ragazzi possano fare molto di più, limare qualche errore e andare avanti passo dopo passo».: Cappellanti 11, Pontillo 13, Livera 9, Rossi, Umena ne, Turani, Gomez 7, Santoprete 5, Palmegiani 2, Tosti 7, Seri 13. All. BrunelliSconfitta a Bastia, i gialloneri cadono 85-71 e Bastia si porta 1-0 nella serie. In una domenica importante per la polisportiva reatina, che in mattinata aveva festeggiato il passaggio in Promozione con la squadra di calcio, l'obiettivo era di imporsi contro la quotata Virtus, con un gran numero di sostenitori giunti al seguito della squadra al Palasport di Bastia. Ad avere la meglio in gara 1 sono stati i padroni di casa, con i Babadook bravi a tornare in gara dopo aver toccato le venti lunghezze di svantaggio: infatti dopo che l'inerzia della gara sembrava indirizzata verso gli umbri, c'è stata la reazione degli uomini di Marchione, in grado di portarsi fino al meno 9, grazie ai canestri dei fratelli Salari e di Grillo. Ora testa a gara 2, l'appuntamento è per venerdì 3 maggio, in un PalaItis che si preannuncia infuocato per spingere Castrucci e compagni avanti nella serie.: Castrucci 4, Di Fazi, Pitoni, Proietti 4, Luna, Scappa, Salari M. 14, Salari L. 27, Grillo 16, Colantoni 6. All. Marchione