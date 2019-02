Contigliano

Parziali

BABADOOK&FRIENDS

RISULTATI, V DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Arriva un'altra vittoria esterna per il Basket Contigliano, la decima in campionato, sul campo di Orvieto passano gli ospiti 66-72. Per gli uomini di coach Brunelli è il terzo successo consecutivo, che permette così di agganciare il terzo posto a quota 20, con la seconda piazza che dista soltanto due lunghezze. Lunedì sera sul campo di Orvieto, gli amarantocelesti partono bene, interpretando bene la gara, sempre in controllo, ottenendo così il secondo sigillo consecutivo lontano dal PalaGrezza, dopo che nel girone d'andata Contigliano stentava a decollare proprio in trasferta.Segno di una crescita costante, come conferma il tecnico Brunelli: «Ci rendiamo conto che stiamo crescendo. Orvieto non era un campo facile, dove per portare a casa la vittoria devi correre e giocare insieme, noi l'abbiamo fatto. Non siamo riusciti a staccare il vantaggio, ma l'abbiamo sempre condotta, ruotando tutti gli effettivi, arrivano così due punti importanti in chiave classifica. Sarebbe bellissimo a fine stagione essere nei playoff, andiamo avanti partita dopo partita».: Graziani, Fusacchia 2, Di Filippo 7, Livera 14, Schifi, Rossi 14, Umena, Gomez 10, Santoprete 9, Palmegiani 6, Tosti 10. All. Brunelli: 15-15, 18-12, 12-19, 21-26.Scendono in campo questa sera i Babadook, attesi sul campo del Città di Castello, nel posticipo della V di ritorno. I gialloneri arrivano da un buon momento alla gara, inizialmente prevista sabato, e poi successivamente posticipata. Una sfida importante per entrambi le formazioni, i padroni di casa, secondi in classifica avranno di fronte i reatini, capaci nelle scorse settimane di battere anche la capolista Bastia. Alla vigilia, coach Marchione, afferma: «Andiamo al completo, per noi è un'occasione unica, hanno perso tutte le pretendenti ai playoff».Ternana Basket - Pallacanestro Perugia 45 - 53Soriano Virus - Pontevecchio Basket da disputareCittà di Castello Basket - Babadook & Friends Cittaducale da disputare staseraVirtus Bastia - Nestor Basket Marsciano 69 - 61Orvieto Basket - Basket Contigliano 66 - 72Basket Leoni Altotevere - Basket Club Fratta Umbertide 68 - 56Virtus Bastia 24Città di Castello Basket 22Basket Leoni Altotevere 22Basket Contigliano 20Soriano Virus 18Pontevecchio Basket 16Nestor Basket Marsciano 16Basket Club Fratta Umbertide 14Ternana Basket 12Babadook & Friends Cittaducale 11Pallacanestro Perugia 8Orvieto Basket 2