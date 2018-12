IL MATCH

IL TABELLINO

Basket Contigliano

Babadook&Friends Cittaducale

Parziali

ALTRI RISULTATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - E' andato in scena il derby reatino tra il Basket Contigliano e i Babadook & Friends, incontro valido per la IX giornata di Promozione Umbria, vinto dai padroni di casa per 86-76.Pubblico delle grande occasioni per una sfida attesa e sentita da entrambe le formazioni. Grazie a questo successo il Basket Contigliano consolida il secondo posto, in virtù di un percorso fatto di sei vittorie e soltanto tre sconfitte, rimediate tutte lontano da casa. I gialloneri, nonostante una buona prova, rimangano invence in terzultima posizione. Assenze da entrambi le parti: fermo ai box capitan Turani per i contiglianesi, mentre per la formazione di coach Olivieri non è stato dell'incontro Castrucci.Gara emozionante, ben giocata da entrambe le formazioni, che si sono affrontate senza esclusione di colpi. Si portano avanti i padroni di casa, mentre gli ospiti sono bravi a rientrare nel punteggio in varie occassioni della partita. Tra i protagonisti della sfida, decisivo Gomez con i suoi 27 punti, mentre per gli ospiti ottima prova di Grillo, anche lui a referto con 27 punti.Grande soddisfazione in casa Contigliano, la vittoria lancia la formazione di Brunelli sempre di più nei piani alti della classifica, come commenta il coach: «Adesso ci troviamo in una buona posizione, era quella che volevamo fin dall'inizio, siamo a due partite dal termine dell'andata, sicuramente abbiamo fatto finora un buon percorso. Vedremo in avanti se riusceremo a migliorare nei nostri obiettivi». Mentre sulla gara analizza il coach: «Contro i Babadook è stato un derby vero, abbiamo giocato contro una buona squadra, ben allenata. Ci tenevamo a vincere, davanti ad un palazzetto gremito, questo significa che il nostro progetto sta andando avanti. L'abbiamo condotta sin dall'inizio, buona partita in attacco, abbiamo segnato con quasi tutti gli effettivi. In difesa forse un po' più distratti, ma bravi i Babadook ad attaccare la nostra zona».: Difilippo, Pontillo 8, Livera 6, D'Angeli 4, Umena 2, Gomez 27, Santoprete 6, Seri 11, Palmegiani 8, Tosti 9, De Marco 5. All. Brunelli: De Marco 2, Pitoni 13, Ciace ne, Aguzzi 12, Proietti 8, Scappa 3, Salari 9, Santocchi, Grillo 27, Costantini 2. All. Olivieri: 25-18, 17-21, 25-16, 19-21.Soriano Virus Ternana Basket 69 - 60Pontevecchio Basket Città di Castello Basket 50 - 60Nestor Basket Marsciano Basket Leoni Altotevere 47 - 52Virtus Bastia Orvieto Basket da disputarePallacanestro Perugia Basket Club Fratta Umbertide 46 - 58Soriano Virus 14Basket Leoni Altotevere 14Virtus Bastia 14Città di Castello Basket 12Basket Contigliano 12Pontevecchio Basket 10Ternana Basket 8Basket Club Fratta Umbertide 8Nestor Basket Marsciano 6Babadook & Friends Cittaducale 3Orvieto Basket 2Pallacanestro Perugia 0