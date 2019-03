BABADOOK&FRIENDS

Babadook&Friends

BASKET CONTIGLIANO

Basket Contigliano

ALTRI RISULTATI, VII RITORNO

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella settima giornata di ritorno del campionato regionale di Promozione Umbra, vincono tra le mura amiche i Babadook&Friends, che aggancia così l'ottavo posto, mentre resta in scia delle migliori il Basket Contigliano, sconfitto sul campo del Città di Castello.Nella sfida da dentro o fuori per i playoff, hanno la meglio i gialloneri, che battono 79-67 il Fratta Umbertide.Continua a vincere la compagine reatina, sempre più rivelazione nel girone di ritorno, contro gli umbri partono bene i padroni di casa, che segnano a ripetizione, trovando già dal termine del primo quarto un buon vantaggio. Nella ripresa gli ospiti, tornano in carreggiata, ma è a partire dal terzo quarto che i Babadook concretizzano il vantaggio e si lanciano al successo. Sulla gara coach Marchione: «Nel primo quarto abbiamo dato il primo strappo, nella seconda frazione gli avversari sono stati bravi a vincere il parziale. Dal terzo quarto ho preferito dare ossigeno alla mia squadra con cambi dalla panchina, siamo entrati con poca concentrazione e cattiveria in difesa. Ho dovuto far uscire alcuni miei giocatori e metterli seduti in panchina, al loro rientro in campo, mi hanno dato quello che ho chiesto».Per i gialloneri chiudono in doppia cifra Grillo e Salari, rispettivamente con 21 e 13 punti a referto, buona la prestazione di Castrucci in difesa.: Colantoni 20, Castrucci 4, Pitoni 6, Ciace, Vio, Aguzzi 7, Di Battista 4, Luna, Scappa, Salari L. 13, Di Fazi 4, Grillo 21 Coach: MarchioneSi interrompe a quattro la striscia di vittorie consecutive per il Basket Contigliano, contro il Città di Castello termina 61-49. Gara condizionata dalle pesanti assenze per la formazione contiglianese, che nonostante una brutta partenza, con un 16-2 di parziale, si rimette in corsa, rendendo la vita difficile agli avversari fino alla fine. Sulla sfida di Città di Castello, coach Brunelli afferma: «Avevamo molte defezioni, ma i ragazzi sono stati incredibilmente in campo con determinazione, voglia e a contatto fino a pochi minuti dal termine, ma un pò i falli e alcune situazioni di gioco non ci hanno premiato. I 12 punti non testimoniano l'andamento della gara, siamo partiti ad handicap, poi una gran voglia di giocare e con un grande Livera, siamo passati avanti. Nell'ultimo quarto eravamo stanchi, siamo andati in nove con tre giovanissimi, che hanno calcato il campo senza demeritare». Oltre all'ottima prestazione di Livera, positiva anche la prova di Pontillo, autore di 16 punti. Ora per il Basket Contigliano c'è bisogno di recuperare gli infortunati in vista delle ultime decisive giornate del torneo.: Pontillo 16, Livera 13, Seri 4, Rossi 5, D'Angeli 5, Palmeggiani 8, Tosti 3, Schifi, Graziani. Coach: BrunelliVirtus Bastia - Soriano Virus 63 - 76Basket Leoni Altotevere - Pallacanestro Perugia 69 - 60Ternana Basket Nestor Basket Marsciano da disputareOrvieto Basket Pontevecchio Basket da disputareCittà di Castello Basket 26Basket Leoni Altotevere 26Virtus Bastia 24Soriano Virus 24Basket Contigliano 22Nestor Basket Marsciano 18Pontevecchio Basket 16Babadook & Friends Cittaducale 15Basket Club Fratta Umbertide 14Ternana Basket 12Pallacanestro Perugia 10Orvieto Basket 2