BABADOOK&FRIENDS

Babadook&Friends

Parziali

BASKET CONTIGLIANO

Basket Contigliano

Parziali

ALTRI RISULTATI, II DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nella II giornata di ritorno del campionato di Promozione Umbro, impresa dei Babadook che battono la capolista Bastia, mentre arriva la prima sconfitta casalinga per il Basket Contigliano.Cambio di marcia per il sodalizio giallonero, che con l'approndo in panchina del nuovo coach, centra il secondo successo in tre gare. Al PalaItis cade la capolista Virtus Bastia, 79-61 il punteggio finale, i reatini vanno così a 7 punti in classifica. Fin dalle prime battute, i gialloneri riescono a limitare il potenziale offensivo degli ospiti con una grande intensità difensiva, ottima anche la prova offerta a rimbalzo da Colantoni. Per i Babadook ben quattro i giocatori in doppia cifra: sugli scudi Grillo a referto con 22 punti, bene anche Pitoni, Salari e Proietti.Sulla vittoria coach Marchione commenta: «Siamo riusciti a tenere la capolista con soli 61 punti, mentre la loro media è molto più alta. Lo stesso vale in attacco, abbiamo realizzato 79 punti, e la loro difesa è tra le migliori del campionato. Questo vuol significare che Babadook con il roster al completo può giocarsela con tutte le altre squadre. Buona prova di tutti i miei giocatori, abbiamo pochi allenamenti nelle gambe, da quando ho preso la gestione della panchina».: Castrucci 5, Pitoni 15, Ciace 2, Aguzzi 4, Proietti 12, Scarpa, Salari M. 13, Grillo 22, Colantoni 6. All. Marchione: 18-15, 19-16, 19-13, 23-17.Sconfitta interna Contigliano, al PalaGrezza passa il Pontevecchio, termina 51-72. Per gli amarantocelesti è il secondo stop consecutivo, la prima sconfitta casalinga della stagione non pregiudica la classifica, infatti la formazione di coach Brunelli rimane in corsa per i Playoff. Nonostante le assenze pesanti, i padroni di casa partoni bene, andando subito avanti nel punteggio, ma complice anche una giornata storta al tiro, arriva subito il contraccolpo degli ospiti.Come afferma coach Brunelli: «Sconfitta che ci fa riflettere, è un passo indietro. Non eravamo reattivi, sempre in ritardo, abbiamo subito la partita fin da subito, nonostante siamo andati avanti. La partita l'hanno giocata gli ospiti, che sono stati bravi a far bene tutte le cose, mentre noi faticavamo in tutte le parti del campo, non riuscendo mai a giocare di squadra, c'è preso l'egoismo di poter riprendere la partita». Già dal prossimo turno Contigliano è chiamata al riscatto, si torna in trasferta sul campo del Soriano.: Cappellanti 5, Fusacchia 4, Di Filippo, Livera 13, Seri G 2, Rossi, D’Angeli 3 , Seri S. 18, Palmegiani, Tosti 2, Umena 4. All. Brunelli ( Fonte BasketMarche.com): 12-23, 7-16, 14-22, 16-11Pallacanestro Perugia - Soriano Virus 42 - 46Città di Castello Basket - Ternana Basket 60 - 44Basket Leoni Altotevere - Orvieto Basket 80 - 45Basket Club Fratta Umbertide - Nestor Basket Marsciano 48 - 53Città di Castello Basket 20Virtus Bastia 20Basket Leoni Altotevere 18Soriano Virus 18Pontevecchio Basket 14Basket Contigliano 14Nestor Basket Marsciano 14Ternana Basket 12Basket Club Fratta Umbertide 12Babadook & Friends Cittaducale 7Pallacanestro Perugia 4Orvieto Basket 2