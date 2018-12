BABADOOK&FRIENDS

IL TABELLINO

Altotevere

Babadook

Parziali

BASKET CONTIGLIANO

ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Week end senza successi, per le due reatine di Promozione, Babadook e Contigliano, che lontano dai propri parquet, rimediano due sconfitte pesanti. I Babadook perdono ad Umbertide, contro il Basket Leoni Altotevere, restando al penultimo posto, mentre il Basket Contigliano con la sconfitta sul campo di Terni, vengono raggiunti in classifica proprio dalla Ternana Basket.Trasferta amara per i Babadook & Friends, sconfitti domenica sera ad Umbertide, contro il Basket Leoni Altotevere, 85-48. Partita insidiosa già dalla vigilia per i gialloneri, che complice anche qualche assenza, non hanno potuto fare molto contro la formazione casalinga, seconda forza del campionato, che contro i reatini di disponeva di molte rotazioni. Buona la partenza per gli uomini i coach Olivieri, che tengono il passo dell'Altotevere nel primo quarto, mentre a partire a partire dalla seconda frazione, i padroni di casa dilagano nel punteggio. Buona la reazione dei reatini nell'ultimo quarto, grazie anche ai canestri di Grillo e Pitoni, entrambi sugli scudi.: Palazzetti 7, Giacchè 3, Baldelli 11, Tironzelli 12, Pucci 21, Pierotti 8, Toscano 6, Coletti 10, Tosti 3, Tonanni 1, Maestri 3, Callegari. Vice-all. Coletti: Grillo 11, Pitoni 12, Aguzzi 12, Proietti 3, De Marco 6, Santocchi 4, Ciace, Luna, Scappa. All. Olivieri: 17-13, 19-6, 26-11, 23-18Cade anche Contigliano, sconfitta ieri sera nel posticipo del VI turno contro la Ternana Basket, 70-53.Sconfitta che non pregiudica il cammino della squadra di coach Brunelli, in costante crescita, ma che ancora non riesce a sfatare il tabù trasferta. Contro la formazione ternana c'erano tutti presupposti per portare i due punti a casa, dopo un primo quarto, che vede gli amaranto celesti avanti nel punteggio, nella seconda frazione c'è stato il contro parziale dei padroni di casa, che chiudono il primo tempo 33-22.Nel secondo tempo i padroni di casa chiudono la pratica, nonostante i tentativi di rimonta di Contigliano, che reagisce, ma non riesce ad riprendere mai il pallino del gioco. I contiglianesi rimangono a quota sei punti, insieme ad un maxi gruppo, formato da sei squadre, a dimostrazione di un girone molto equilibrato.Virtus Bastia Pontevecchio Basket 72 - 65Città di Castello Basket Pallacanestro Perugia 78 - 43Orvieto Basket Nestor Basket Marsciano 63 - 69Virtus Bastia 12Basket Leoni Altotevere 10Città di Castello Basket 8Soriano Virus 6Ternana Basket 6Basket Contigliano 6Pontevecchio Basket 6Nestor Basket Marsciano 6Basket Club Fratta Umbertide 6Orvieto Basket 2Babadook & Friends Cittaducale 1Pallacanestro Perugia 0