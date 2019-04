BABADOOK&FRIENDS

BASKET CONTIGLIANO

ALTRI RISULTATI, XI DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Ultimo turno di stagione regolare pieno di colpi di scena per le due reatine, che vincono entrambe e vanno ai playoff. Venerdì sera al PalaItis i gialloneri battono Pontevecchio, ma per accedere ai playoff c'è bisogno che Contigliano vinca a Umbertide, diretta concorrente dei Babadook. Sabato sera Contigliano, in corsa per il quarto posto, espugna il campo del Fratta, consegnando l'ottavo posto ai ragazzi di Marchione, mentre per la formazione di Brunelli la quarta piazza sfuma per un soffio, con Soriano che batte la capolista Altotevere e si prende il quarto posto.Obiettivo centrato per i Babadook (nella foto di Alice Matteucci), che al PalaItis battono Pontevecchio 62-58, e si regalano i playoff, impensabili fino a qualche mese fa, poi l'arrivo di coach Marchione e il cambio di passo, che ha portato Grillo e compagni a una serie di risultati positivi. Contro gli umbri, servivano i due punti per rimanere in corsa per i playoff, come afferma coach Marchione: «Contro Pontevecchio, eravamo nervosi perché era l'ultima occasione per accangiare i playoff. Poi sabato i nostri cugini di Contigliano sono andati a Fratta, vincendo ci hanno permesso di mantenere l'ottavo posto in classifica. Il mio campionato inizia dai playoff, dopo una corsa per recuperare la classifica , avevamo solo 3 punti e siamo stati capaci di recuperare due posizioni in classifica. Complimenti a Cristiano Santocchi per la vittoria e la gestione». Ora per i gialloneri testa al primo turno, l'avversario sarà il Bastia, si inizia il 28 aprile.Contigliano vince, ma non aggancia la quarta posizione, a Fratta termina 55-67 per gli uomini di Brunelli, che speravano in buone notizie dalla sfida tra Leoni Altotevere e Soriano, con gli ospiti che battono i padroni di casa, fino a sabato imbattuti tra le mura amiche. Nel primo turno dei playoff sarà proprio Soriano l'avversario di Turani e compagni, come dichiara coach Brunelli: «A Fratta siamo andati in campo interpretando una partita perfetta, condotta dalla palla a due fino al termine. Ai nostri cugini abbiamo concesso l'accesso ai playoff, ma non siamo riusciti ad ottenere il quarto posto, visto che nello scontro tra Altotevere e Soriano, l'ha spuntata la nostra concorrente. Partiamo dal quinto posto, con il fattore campo a nostro sfavore proprio contro Soriano, ma sicuramente venderemo cara la pelle, cercheremo di superare il turno per raggiungere le final four».Basket Leoni Altotevere - Soriano Virus 54 - 69Città di Castello - Basket Virtus Bastia 47 - 63Pallacanestro Perugia - Nestor Basket Marsciano 66 - 69 dtsTernana Basket Orvieto Basket da disputareVirtus Bastia 32Basket Leoni Altotevere 32Città di Castello Basket 30Soriano Virus 30Basket Contigliano 28Nestor Basket Marsciano 26Pontevecchio Basket 20Babadook & Friends Cittaducale 19Basket Club Fratta Umbertide 18Ternana Basket 12Pallacanestro Perugia 10Orvieto Basket 2