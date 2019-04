I COMMENTI

RIETI - Nella nona giornata di ritorno del campionato di Promozione umbro si è giocato il derby reatino, tra Babadook e Basket Contigliano (nella foto di Alice Matteucci), ad aver la meglio è stata la formazione di Brunelli, che si affermò anche all'andata, al PalaItis termina 57-60. Spalti gremiti, per seguire una gara sentita da entrambe le formazione, protagoniste nel campionato umbro e ancora in lotta per i rispettivi obiettivi stagionali.La gara giocata ad alta intensità da entrambi le compagini, brave ad affrontarsi a viso aperto per tutti i quaranta minuti, dando vita così ad un match equilibrato, con gli ospiti che la spuntano soltanto nel finale. Parte bene il Basket Contigliano, che mette subito le mani avanti nella sfida chiudendo in vantaggio la prima frazione, nel secondo quarto i padroni di casa si rifanno subito sotto, all'intervallo si va sul 31-36. Al rientro la compagine giallonera guidata da coach Marchione reagisce e trova il primo vantaggio, ma è nell'ultimo periodo che si decide il match, per Contigliano arrivano i punti di Simone Seri, che trova prima il canestri per un leggero vantaggio, con Babadook che ristabilisce la parità, 55-55 a circa due dal termine. A 22'' dal termine arriva un altro canestro di Seri che consegna la vittoria al Basket Contigliano, che dopo aver ipotecato i playoff nello scorso turno tornano in quinta posizione, mentre i Babadook restano in ottava posizione.Sulla gara coach Marchione afferma: «Bellissimo derby giocato fino all'ultimo secondo, Contigliano ha avuto una media al tiro, che non aveva mai avuto durante la stagione. Ho chiesto ai miei giocatori di stare molto attaccati al tiro da fuori in particolare su Simone Seri. Noi eravamo nervosi perché i 2 punti ci facevano stare più vicino alla conquista dei playoff. Abbiamo due battaglie sabato si va a Marsciano e venerdì della prossima si gioca in casa contro Pontevecchio. Noi dobbiamo vincere per forza a questo punto se vuoi far parte delle prime otto».Soddisfatto della vittoria coach Brunelli: «Un derby bellissimo, l'abbiamo spuntata ma non è stato affatto semplice. Abbiamo disputato un'ottima partita, siamo scesi in campo concentrati, giocando con il cuore, palla dopo palla, con parte difensiva dove i ragazzi sono stati meravigliosi. In panchina ha debuttato Marco Di Filippo, è stato bravo e lo ringraziamo, perchè improvvisamente si è trovato catapultato ad allenare i suoi compagni e non è semplice. Siamo partiti forti, poi loro si sono rifatti sotto, partita molto bella, faccio i complimenti agli avversari che hanno dimostrato di essere un ottimo roster».Ternana Basket - Soriano Virus 50 - 90Città di Castello Basket - Pontevecchio Basket 53 - 43Basket Leoni Altotevere - Nestor Basket Marsciano 73 - 40Orvieto Basket - Virtus Bastia 41 - 76Basket Club Fratta Umbertide - Pallacanestro Perugia 52 - 49Basket Leoni Altotevere 30Città di Castello Basket 28Virtus Bastia 28Soriano Virus 28Basket Contigliano 24Nestor Basket Marsciano 22Pontevecchio Basket 20Babadook & Friends Cittaducale 17Basket Club Fratta Umbertide 16Ternana Basket 12Pallacanestro Perugia 10Orvieto Basket 2