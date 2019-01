© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni (7 punti) travolta sul campo della corazzata Tivoli (33). Termina 6 a 0 in casa dei tiburtini che vedono a un passo il primato. Il match della I di ritorno in Promozione si conclude come da pronostico ma il risultato è a dir poco pesante per i gialloverdi. Il primo tempo termina 1 a 0 per i padroni di casa ma nella ripresa l’esperienza e la qualità della Tivoli escono fuori portando le altre 5 reti.«Sapevamo di non poter prendere punti da Tivoli ma potevamo almeno contenere il risultato ma non ci siamo riusciti - afferma il ds Massimo Lattanzi - Ci siamo presentati in campo senza sei titolari. Loro sono di un’altra categoria, credo vinceranno il campionato. Secondo me sono superiori sia al Cantalice sia al Palestrina. Nel mercato invernale si sono rinforzati molto e si vede. Ringrazio i ragazzi che sono venuti e hanno giocato ma Tivoli è un’altra piazza, non possiamo competere».Inizio in salita per mister Pompili che non vede sbocciare i primi risultati. Per la Spes nel girone di ritorno non si vedono i tanto aspettati cambiamenti e la situazione peggiora. Domenica 20 gennaio il derby: al Chiani arriva il Passo Corese (22).