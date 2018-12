© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Salto Cicolano (5 punti) esce pesantemente sconfitto dalla trasferta tiburtina: in casa della Tivoli (21) è 8 a 0. I padroni di casa prendono il sopravvento e siglano tre gol nella prima frazione di gioco. Nella ripresa stanchezza e i pochi cambi a disposizione portano gli equicoli a subire i restanti cinque gol.Risultato che fa male a squadra e società, il vice presidente Gaetano Calisse afferma: «Loro sono di gran lunga superiori a noi, una squadra che è alla pari di formazioni come il Cantalice. Siamo andati in trasferta con pochi ragazzi e questo è stato il risultato. Noi daremo tutto quello che abbiamo con i nostri giocatori, cerchiamo di fra crescere i giovani in un buon campionato come la Promozione. Sul mercato in settimana ci muoveremo e spero riusciremo a prendere decisioni anche molto importanti per il nostro futuro».Dopo il brutto colpo non resta che pensare subito alla prossima gara: domenica 16 al comunale di Corvaro il derby con la Spes Poggio Fidoni. Due formazioni in lotta per la salvezza.