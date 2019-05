© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (38 punti) va ko in casa della capolista Tivoli (71): termina 5 a 0. Bianconeri soddisfatti della stagione nonostante quest'ultima gara che ha visto il salto in Eccellenza da parte della Tivoli.Il risultato rimane invariato nel corso dei primi 35’, in cui i coresini reggono bene la grinta e la determinazione dei padroni di casa. Superato il 35’ il Passo Corese viene beffato su due corner che fanno esaltare la caratteristiche dei singoli della Tivoli che raddoppia nel finale della prima frazione di gioco. Nella ripresa i bianconeri non mollano ma i padroni di casa siglano le restanti tre reti, quest’ultima allo scadere del 90esimo.Mister Fabrizio Benigni: «Abbiamo tenuto testa per più di metà del primo tempo, poi due ingenuità su calcio d’angolo ci sono costate caro. Nella ripresa ho cercato di far esordire qualche ragazzo ha giocato poco durante la stagione. Avevamo molti occhi puntati addosso e abbiamo giocato come doveva essere. Peccato per i primi due gol che hanno spianato la loro strada. Il risultato è esagerato ma noi ce la siamo giocata fino alla fine, non potevamo tirarci indietro».