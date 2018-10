Ultimo aggiornamento: 14:42

RIETI- La Maglianese cade a Tivoli che batte 5 a 0 i sabini. Il risultato non smuove di molto la classifica ma pesa sulle spalle di giocatori e società. Dopo la prima frazione di gioco, terminata 0 a 0 nessuna si aspettava un crollo del genere. La ripresa inizia col piede sbagliato. Due gol in 7’, per poi subirne tre nei 20’ finali. Un secondo tempo in cui la formazione di mister Lucà non scende in campo, irriconoscibile e senza carattere, in più ha pagato anche l'inferiorità n numerica. La Tivoli si dimostra superiore, ma i giallorossi cedono anche sul piano dell’esperienza e su quello mentale.«Siamo stati in gara per tutto il primo tempo, finalizzando azioni anche pericolose senza però trovare la via del gol - dice il tecnico Massimo Lucà - Nella ripresa troppe disattenzioni ci sono costate care. Non bisogna fare più errori di questo genere, sia per il risultato sia per la figura».Risalire dopo una sconfitta del genere è l’obiettivo della Maglianese che da martedì riprenderà gli allenamenti in vista della gara di domenica 28: al comunale di Magliano occhi puntati sul derby con la Spes Poggio Fidoni.