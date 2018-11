Ultimo aggiornamento: 16:27

RIETI - Colpo del Cantalice (23 punti) in casa della Tivoli (15). Termina 1 a 4 in favore dei reatini e il secondo posto rimane saldo. La gara non viene presa con il piglio giusto per i ragazzi del tecnico Pataccchiola che dopo pochi minuti subiscono il vantaggio dei padroni di casa su rigore. Nulla è perduto. Il Cantalice sale in cattedra: tre gol in venti minuti. Accardo, Beccarini e Suwareh tagliano le gambe alla Tivoli. Nella ripresa poco cambia, nei minuti finale un autogol sigla il termina della gara.«Questa vittoria è tutta dei ragazzi - dice mister Simone Patacchiola - dopo aver subito il primo gol siamo saliti da vera squadra. Una prova di un gruppo che ha espresso un gran gioco con la giusta mentalità»Prima impresa portata a termine per i biancorossi in casa di una Tivoli con grandi giocatori. Ora testa al derby: domenica 11 novembre al Ramagoci il Cantalice ospita la Spes Poggio Fidoni: nelle ultime gare di Coppa due pareggi nei 90'.