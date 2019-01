© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Maglianese (20 punti) continua la serie negativa di risultati che la porta a pochi punti dalla zona playout. Sul campo della Vis Subiaco (20) termina 1 a 0. La gara resta equilibrata per 90’ durante i quali sono molte le occasioni per gli ospiti sabini che però non trovano il gol. Nel recupero il patatrac: Bekai atterra un giocatore avversario, per il direttore di gara è rigore. Al 92esimo gli ospiti siglano il vantaggio, poco più tardi il triplice fischio.«Partita equilibrata, ma se c’era una squadra che doveva vincere quella era la nostra - afferma mister Massimo Lucà - non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Sono molte le partite in cui non riusciamo a vincere e dobbiamo svegliarci o la situazione si mette molto male. Dobbiamo stare più attenti, sono i dettagli che fanno la differenza. È il nono rigore che subiamo, un po’ per colpe arbitrali ma altri per colpa nostra e non possiamo assolutamente regalare questi punti. A noi nessuno regala nulla».I giallorossi terminano iniziano il nuovo anno che si è concluso il precedente. Ora per la prima del girone di andata serve cambiare marcia. Domenica al Ramacogi il derby con il Cantalice (32) campione d'inverno.