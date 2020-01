© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Stefano Italiano, attaccante classe ’89 e un grande rapporto con il gol. Da quattro anni al Passo Corese frutto dell'ottimo rapporto col mister Fabrizio Benigni. Non la sua migliore stagione con la casacca coresina ma il bottino è comunque finora di 8 gol in sedici partite.«Il primo in maglia coresina è stato un po’ una scommessa. In Prima categoria dovevamo vincere il campionato ma non ci siamo riusciti per pochissimi punti. Personalmente non ero contentissimo della categoria. Mi ero appoggiato per conoscenze ma i risultati del primo anno mi portavano a scegliere altri lidi. Il secondo anno un amico subentrato in società mi ha consigliato di rimanere e proprio in quella stagione abbiamo vinto il campionato. Quella è stata la stagione più bella al Passo Corese. Lo scorso anno poi ci siamo salvati molto tranquillamente e infine eccoci nel pieno di questo campioanto».«Piccolo e risolto in tempi brevi. Sono partito tardi e per di più con un lieve problema a un ginocchio. Poi però gol e prestazioni mi stanno confermando sui miei standard».«Dovevamo partire col piede giusto perché la salvezza è sempre stato il nostro obiettivo ma purtroppo non è andata così. Abbiamo raccolto pochissimi punti nelle prime partite. La squadra giovane e inesperta ci ha messo un po’ per prendere confidenza col campionato. Nel calcio comunque la forza sta nel gruppo e siamo riusciti a portare a casa sette risultati utili consecutivi».«Sì, anche se i risultati sono dovuti dal campionato equilibrato. Non ci sono schiacciasassi come Tivoli e Palestrina. Il gruppo è giovane e con delle grandi qualità, che stanno uscendo fuori anche se possiamo non fare buone prestazioni come può accadere in una squadra giovane. Comunque, possiamo salvarci tranquillamente».«Il gol derivano dalla squadra che mi manda in porta. Tutti mi supportano tanto e al di là dei calci piazzati in cui per bravura o per fortuna sto facendo molto bene, è la squadra che contribuisce al mio rendimento. Il periodo è stupendo perché la domenica entri, giochi e segni: quindi non posso che essere felice, anche se non è la mia migliore stagione. Una delle migliori è stata proprio con mister Benigni a Capena quando solo nel girone di ritorno ho segnato ben 18 gol. Ora sto bene, sono contento, tutto questo porta a fare solo che bene».«Ci eravamo prefissati di fare nove punti con Guidonia, Certosa e Bf Sport. Purtroppo non è stato così perché ne sono arrivati solo tre nel derby in casa con la Bf. Questo perché se andiamo in campo pensando di aver già vinto le partite si perdono e così è stato».«Sicuramente la prossima con Vicovaro sarà la più difficile: si sono rinforzati molto e i tifosi daranno loro una grande mano. La ripresa dopo la sosta non è mai un punto di forza e se non scendiamo in campo con la giusta testa si possono fare figuracce. Poi abbiamo Amatrice, anche questa gara fuori casa. Si sono rinforzati con molti innesti. Saranno due gare molto difficili, per di più entrambe in trasferta dove abbiamo fatto sempre pochi punti».«Al momento non sto pensando alla fine della stagione ma posso dire che se dieci anni fa potevo aspirare a qualcosa di più, adesso a 30 anni voglio divertirmi e stare bene. Non do importanza a quello che verrà ma non ho assolutamente intenzione di lasciare».