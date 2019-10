© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (9 punti) fa il bis e sale la classifica: in casa dello Sporting Montesacro (0) termina 1-4 e romani ridimensionati dopo il 5-0 di mercoledì scorso in Coppa sull'Amatrice. Prima vittoria in un campo capitolino, seconda consecutiva per i ragazzi guidati da mister Patacchiola che hanno siglato 8 reti nelle ultime due uscite.Pronti via, i reatini riescono sin da subito a imporre il gioco dimostrando di avere un passo in più. Ma la gara si sblocca solo intorno alla metà del primo tempo col solito Accardo che porta i suoi sullo 0-1. Dopo il vantaggio, i biancorossi continuano a spingersi in avanti ma lo Sporting si chiude bene terminando così i primi 45’ con un gol di scarto.Nella ripresa il Cantalice alza il baricentro e al 10’ Accardo sigla la doppietta. Gli ospiti non si accontentano e poco dopo Camilli mette a segno il terzo centro stagionale portando la gara sullo 0-3. Nel finale prima Beccarini realizza il poker dagli undici metri, poi lo Sporting fa il gol della bandiera per il definitivo 1-4.Mister Simone Patacchiola: «Vittoria meritata, abbiamo sempre provato a fare noi la partita e ci siamo riusciti. I ragazzi impiegati all'inizio sono stati all’altezza e hanno dimostrato di poter far bene quando sono chiamati in causa».