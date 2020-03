© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Disastro Bf Sport (27 punti): gialloneri sconfitti 5-1 in casa dello Sporting Montesacro (25). Una partita che poteva segnare la svolta per l’obiettivo salvezza complica il proseguo del campionato. Posizione di classifica invariata ma dirette concorrenti sempre più vicine.LA GARAPrimo tempo dove succede di tutto. Parte male la Bf che non sembra essere scesa in campo e subisce il 2-0 in poco meno di 20’. Risultato che fa aprire gli occhi ai gialloneri che però non riescono a riaprire a gara con le occasioni arrivate, una fra tante sui piedi di Piras. Gol mangiato, gol subito e il 3-0 dei romani arriva su rigore per fallo di Cardini. Lo Sporting non si accontenta e spinge ancora portandosi sul 4-0. Dopo il poker dei romani, Monaco segna al volo un bel gol che però serve a poco.Nei minuti finali del primo tempo e nei primi minuti iniziali della ripresa sono tante le occasioni arrivate per riaprire la gara, Dionisi di testa sbaglia un gol fatto. Intorno alla metà della seconda frazione di gioco arriva il 5-1 dei romani su punizione e nel finale anche il danno: viene espulso De Gennaro per somma di ammonizioni.Il COMMENTOAndrea Rogai, tecnico Bf Sport“Niente da dire. Tanto dispiacere, incommentabili. Non c’è nulla da mettere in luce”.