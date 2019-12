LA GARA

IL COMMENTO

RIETI - L’Amatrice (10 punti) viene sconfitta in casa dello Sporting Montesacro (7): termina 1-0. I rossoblù non trovano il gol e vengono beffati nel finale. Amatrice che si presenta rimaneggiata date le assenze per malanni di stagione.Match equilibrato nel corso del primo tempo quando solo Colangeli mette in difficoltà la difesa dei romani, un tiro dal limite sfiora il palo. Anche per lo Sporting poche le occasioni per passare in vantaggio, un solo tiro dal limite intorno alla metà della prima frazione di gioco. Per i restanti minuti poche le azioni degne di nota.La gara si accende nella ripresa: Amatrice si spinge in avanti con Gianfelice e Colangeli che cercano il vantaggio. Intorno al 30' Scardaoni viene espulso per doppia ammonizione e i rossoblù proseguono la partita in inferiorità numerica. Al 40’ lo Sporting sfrutta l’uomo in più e si porta in vantaggio. Poco più tardi il triplici fischio.Il ds Gianluca Fabiani: «Partita equilibrata in cui abbiamo avuto le nostre occasioni per passare in vantaggio sia nel primo che nel secondo tempo. L'espulsione ha condizionato la partita ma soprattutto il risultato. Sconfitti ma la prestazione c'è stata».