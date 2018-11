I COMMENTI

Massimo Lattanzi, ds Spes Poggio Fidoni

IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni

Vis Subiaco

Arbitro

Reti:

Note

RIETI - Non prende quota la Spes Poggio Fidoni (5 punti). Al Chiani termina 3 a 1 in favore del Vis Subiaco (13) e la salita che si fa sempre più difficile.Partono male padroni di casa che al 5’ subiscono il gol del vantaggio ospite con Basilico che dal limite dell’aera scaglia un tiro, che deviato scavalca Natali che non può far nulla. Per più di 15’ la Spes prova a rialzarsi ma proprio nel momento migliore viene nuovamente trafitta: D’Angio al 20’ mette un cross ostico al limite dell’area piccola, pasticcio tra Ianni e Natali che costa il doppio vantaggio del Subiaco. Sempre D’Angio pochi minuti più tardi si ritrova solo davanti al portiere ma non sbaglia e in 30’ è 0 a 3. Allo scadere del primo tempo su cross di Colantoni, Pengili sigla il primo gol della Spes. Gol che non però non porta i benefici speratie nella ripresa poco cambia. Gli ospiti gestiscono il vantaggio mentre i gialloverdi costretti a rincorrere non creano occasioni per la rimonta. Termina così la X giornata per i ragazzi di mister Donati.«Siamo scesi male in campo, con poca cattiveria e sottotono. Come si può vedere manca esperienza in un gruppo di giovani ma questo era il nostro progetto ad inizio anno e l’obiettivo continua ad essere la salvezza che dobbiamo raggiungere con le unghie e con i denti».: Natali, Massimi, Cingolani (35’ st Gregori), Colantoni (20’ st Mariantoni), Brucchietti (1’st Baginka), Ianni, Pengili, Petrongari, Dionisi, Mancini (10’ st Lucarelli), Di Loreto (25’ st Isidori). A Disp. Ercolani, Fusacchia, Mastroiaco, Cresta. All. Marco Donati: Gigli, Dantoni, Proietti, Faye (30’ st Stante), Di Marco, Di Gioacchini, Dal Monte (26’st Stazi), Fabiani, Basilico, Salvatori (1’ st Ciaffi), D’Angio (35’ st Pasqualoni). A Disp.Mastromattei, Pasqualoni, Tocca, Quasi, Sugamosto, Trombetta.: Damiani di Frosinone (Iacobucci di Ciampino e Pepe di Ciampino)5' pt Basilico, 20' pt Autogol, 30' pt D’Angio, 45' pt Pengili: ammoniti Brucchietti, Di Loreto, Proietti, Stazi, Faye; recupero: 0’pt-4’ st